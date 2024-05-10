Видео: бутылка выпала из рюкзака человека, бравшего автограф у Джоковича

После матче второго круга грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия) между первой ракеткой мира Новаком Джоковичем и Корентеном Муте из Франции (6:3, 6:1) пластиковая бутылка с водой попала сербскому теннисисту в голову во время раздачи автографов.
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«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео, на котором видно, что бутылка случайно выпала из рюкзака болельщика, просившего автограф у Новака Джоковича.
По заявлению пресс-службы турнира, Джоковичу оказали необходимую помощь и его состояние не вызывает опасений.
В 1/16 финала «Мастерса» в Риме Джокович встретится с чилийским теннисистом Алехандро Табило, занимающим 32-е место в мировой классификации ATP. Во втором круге южноамериканский спортсмен обыграл немецкого теннисиста Янника Ханфмана— 6:3, 7:6 (7:4).
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