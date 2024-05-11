Теннисист Чилич перенёс операцию на колене

Хорватский теннисист Марин Чилич перенёс ещё одну операцию на колене. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«Мое желание играть на высшем уровне не угасло, а наоборот, сильно как никогда. И я надеюсь, что операция приблизит меня к возвращению на корт», — написал Чилич под своим постом.

Фото: Из личного архива Марина Чилича

Теннисист также рассказал, что решение об ещё одной операции на колено было вынужденным и самым оптимальным из всех. По словам Чилича он целиком был занят поисками решения этой проблемы и теперь его ждёт полное выздоровление и восстановление.

Хорват боролся с травмой на протяжении 15-ти месяцев и его практически невозможно было увидеть на турнирах в этом году. Последний раз он выходил на корт в Буэнос-Айресе, проиграв в первом круге, отказывался от участия в последующих турнирах.

Сам теннисист сообщает, что обязательно вернётся на корт и благодарит свои болельщиков за поддержку.