Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Теннисист Чилич перенёс операцию на колене

Теннисист Чилич перенёс операцию на колене
Аудио-версия:
Комментарии

Хорватский теннисист Марин Чилич перенёс ещё одну операцию на колене. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«Мое желание играть на высшем уровне не угасло, а наоборот, сильно как никогда. И я надеюсь, что операция приблизит меня к возвращению на корт», — написал Чилич под своим постом.

Фото: Из личного архива Марина Чилича

Теннисист также рассказал, что решение об ещё одной операции на колено было вынужденным и самым оптимальным из всех. По словам Чилича он целиком был занят поисками решения этой проблемы и теперь его ждёт полное выздоровление и восстановление.

Хорват боролся с травмой на протяжении 15-ти месяцев и его практически невозможно было увидеть на турнирах в этом году. Последний раз он выходил на корт в Буэнос-Айресе, проиграв в первом круге, отказывался от участия в последующих турнирах.

Сам теннисист сообщает, что обязательно вернётся на корт и благодарит свои болельщиков за поддержку.

Материалы по теме
Олимпийский призёр Жув перенёс операцию на ноге
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android