Соболенко занимает 2-е место по победам в трёхсетовиках на турнирах WTA-1000 в 2024 году

В пятницу, 10 мая, состоялся матч второго круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) между второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси и Кэти Волынец из США (109-я в рейтинге WTA). Со счётом 4:6, 6:3, 6:2 победу одержала белорусская теннисистка.

Это шестая победа Соболенко в трёхсетовых матчах на турнирах категории WTA-1000 в 2024 году при двух поражениях. Больше неё в этом году во встречах из трёх партий выигрывала только четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана.

В третьем круге белоруская теннисистка сыграет с 33-й ракеткой мира украинкой Даяной Ястремской.

Напомним, победительница прошлогоднего турнира в Риме Елена Рыбакина снялась с соревнований из-за проблем со здоровьем.