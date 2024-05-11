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Соболенко занимает 2-е место по победам в трёхсетовиках на турнирах WTA-1000 в 2024 году

Соболенко занимает 2-е место по победам в трёхсетовиках на турнирах WTA-1000 в 2024 году
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В пятницу, 10 мая, состоялся матч второго круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) между второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси и Кэти Волынец из США (109-я в рейтинге WTA). Со счётом 4:6, 6:3, 6:2 победу одержала белорусская теннисистка.

Рим (ж). 2-й круг
10 мая 2024, пятница. 20:30 МСК
Кэти Волынец
США
Кэти Волынец
К. Волынец
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 2
4 		6 6
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Это шестая победа Соболенко в трёхсетовых матчах на турнирах категории WTA-1000 в 2024 году при двух поражениях. Больше неё в этом году во встречах из трёх партий выигрывала только четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана.

В третьем круге белоруская теннисистка сыграет с 33-й ракеткой мира украинкой Даяной Ястремской.

Напомним, победительница прошлогоднего турнира в Риме Елена Рыбакина снялась с соревнований из-за проблем со здоровьем.

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