Соболенко обыграла Волынец и вышла в третий круг «тысячника» в Риме

10 мая завершился матч второго круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) между второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси и 109-й ракеткой мира Кэти Волынец из США. Со счётом 4:6, 6:3, 6:2 победу одержала белорусская теннисистка.
Матч продолжался 2 часа 15 минут. Соболенко выполнила три подачи навылет и допустила четыре двойные ошибки, а Волынец удалось сделать только один эйс и три двойные ошибки. Белоруска реализовала семь из 13-ти возможных брейк-пойнтов, а американка только пять из 16-ти.
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Отметим, ранее теннисистки ни разу не встречались на корте в качестве соперниц.
Напомним, победительница прошлого турнира в Риме Елена Рыбакина из Казахстана снялась с турнира, заявив, что сейчас не в форме и не готова бороться за титул о чём очень сожалеет.
- 10 мая 2024
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