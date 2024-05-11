Тарпищев: нельзя Медведева назвать главным претендентом на золото Олимпиады

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что от множества факторов зависит, будет ли Даниил Медведев претендовать на золото Олимпиады, в том числе то, что российские теннисисты лучше всего играют на харде.

«Нельзя Медведева назвать главным претендентом на золото Олимпиады. Потому что для нас лучшие покрытия — это хард. Так как в России дефицит грунтовых кортов, мы выходим на грунт только 20 мая, а вся Европа — в марте, поэтому мы тоже с молодняком сборы в Бодруме проводили, играли на грунтовых кортах с 20 марта. Естественно, есть люди, которые на земле играют не хуже, такие как Алькараз. Есть пять-шесть соперников, которые имеют такие же шансы на победу, может, даже чуть выше, чем наши.

Ещё очень важен вопрос, с кем ты будешь играть и на какой стадии. Соревнования на Олимпиаде идут с 27 июля по 4 августа, режим очень сложный. Нужно свежесть физическую и эмоциональную сохранить к финальной стадии. Преимущество будет иметь тот, кто прошёл туда. Очень много факторов, поэтому заранее говорить о результатах просто бессмысленно, тем более на грунтовых кортах", — приводит слова Тарпищева «РИА Новости Спорт».

Отметим, Медведев ещё не становился призёром или победителем Олимпиады. В 2021 году на Олимпийских играх в Токио Андрей Рублёв выиграл в дуэте с Анастасией Павлюченковой золото в миксте.

Напомним, Международная федерация тенниса одобрила участие российских спортсменов на Олимпиаде — 2024. Сейчас спортсменам необходимо получить разрешение на участие и выполнить все требования, установленные МОК. Все спортсмены из России выступят под нейтральным флагом и без национальной символики. Их достижения не будут учитываться в общем зачёте.