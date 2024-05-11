Новак Джокович впервые обратился к фанатам после инцидента с бутылкой в Риме

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович выпустил первое обращение к фанатам после неприятного инцидента на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия).

Напомним, после победы на старте соревнований Джокович пострадал во время раздачи автографов. В его голову попала тяжёлая бутылка, случайно выпавшая из сумки болельщика. Удар был настолько сильным, что у теннисиста началось небольшое кровотечение.

«Спасибо за вашу заботу! Это была случайность, сейчас со мной всё хорошо, я отдыхаю в отеле с пакетом льда. Встретимся в воскресенье», — написал Джокович в своих социальных сетях.

Во втором круге Рима Джокович со счётом 6:3, 6:1 обыграл француза Корентена Муте (LL).

Видео: самые необычные теннисные матчи.