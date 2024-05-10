Джоковичу попали в голову бутылкой. Подробности инцидента на «Мастерсе» в Риме

Первая неделя супертурнира в Риме уже успела подарить немало ярких матчей. Однако инцидент, приключившийся после игры второго круга с участием 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, заставляет на какое-то время забыть о теннисе как таковом.

Джокович, начавший борьбу на «Мастерсе» в пятницу, 10 мая, в первой игре предсказуемо одержал верх над французом Корентеном Муте — 6:3, 6:1. После матча сербский теннисист в проходе между трибунами раздавал автографы. В этот момент с верхнего яруса свалилась бутылка, принадлежавшая одному из зрителей. Она попала Джоковичу в голову, после чего он упал на колени и схватился за больное место. Обслуживающий персонал взял теннисиста под руки и увёл в подтрибунное помещение.

Как сообщает Sportmediaset, Новак получил травму головы, которая спровоцировала небольшое кровотечение. Он почувствовал лёгкую тошноту, и его доставили в медицинский центр. Но состояние спортсмена не вызывает опасений. Судя по попыткам моделирования ситуации, бутылка в серба попала не преднамеренно, а выпала из рюкзака болельщика, который нагнулся, чтобы взять автограф.

По информации Sky Sports Italy, бутылка была не стеклянной, а пластиковой. А вот у Associated Press иные сведения. Агентство сообщает, что бутылка была алюминиевой. Она выпала из детского рюкзака. Итальянское издание Sportface пишет следующее: человек, которому принадлежала бутылка с водой, говорит, что она выскользнула из его сумки, когда он просил автограф.

Новаку Джоковичу попали бутылкой в голову на «Мастерсе» в Риме-2024 Фото: Из соцсетей

«Какой кошмар», — так отреагировала на инцидент двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Светлана Кузнецова в своём телеграм-канале.

«Отвратительное поведение...» — а это слова шестикратного победителя ТБШ Бориса Беккера, которые тот написал в соцсети X (ранее Twitter).

«Если это специально — такого не должно быть. Неважно, любите вы его или ненавидите, — вы должны уважать его», — сказал сербский теннисист Миомир Кецманович, чьи слова приводит журналист Чарли Экклшер.

«Новак Джокович прошёл соответствующие медицинские процедуры и уже покинул Foro Italico, чтобы вернуться в свой отель. Его состояние не вызывает опасений», — отмечается в заявлении организаторов турнира.

Но сложно не согласиться с Беккером. Пусть бутылка попала в голову случайно, однако болельщику стоило сделать всё, чтобы избежать этого инцидента, — иными словами, убрать бутылку, застегнуть сумку — да что угодно. Даже если Джокович отделался в итоге лёгким испугом — кто знает, как это может повлиять на его выступления?

Конечно, это не столь серьёзное происшествие, как было в случае с Моникой Селеш, которую в 1993 году пырнул ножом сумасшедший фанат. Но психологию ведь тоже никто не отменял. Вспомните, например, футбольного вратаря Петра Чеха, который после травмы в начале карьеры всю оставшуюся её часть провёл в шлеме. Чех завоевал множество титулов в составе «Челси». Этот головной убор, может, и не мешал голкиперу. Но уж точно не помогал.