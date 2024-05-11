Фото: американка Коллинз позаботилась о Блинковой, которая получила травму в Риме

15-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз проявила настоящее благородство по ходу матча с 46-й ракеткой мира россиянкой Анной Блинковой в первом круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

Напомним, по ходу матча Блинкова подвернула левую ногу и снялась с поединка. Матч завершился при счёте 6:4 (1-й сет) в пользу Коллинз.

После неприятного падения Блинковой Коллинз сама принесла ей полотенце и воду, тем самым проявив заботу и уважение. Более того, когда они с Анной уже покидали корт, американка вызвалась помочь Блинковой донести сумку с её ракетками и другим инвентарём.

Фото: WTA

Фото: WTA

Фото: WTA

Отметим, что следующей соперницей Коллинз в Риме станет бывшая четвёртая ракетка мира из Франции Каролин Гарсия (22).