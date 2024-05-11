Шнайдер бьётся с Бадосой за 4-й круг Рима! Также сыграют Медведев, Рублёв, Карацев. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на супертурнире в Риме-2024. В субботу, 11 мая, у мужчин завершится второй круг, а у женщин стартует третий. В борьбу вступают действующий чемпион соревнований Даниил Медведев (второй номер посева) и Андрей Рублёв (4). Уже второй свой матч на турнире проведёт Аслан Карацев, а Диана Шнайдер – третий. 20-летняя россиянка уже выбила из сетки Гретье Миннен и Людмилу Самсонову, причём без потери сета, а теперь померится силами с Паулой Бадосой. В субботу проведут свои первые матчи две российские пары – Анна Калинская/Елена Веснина и Мирра Андреева/Вера Звонарёва. Следите за всеми событиями дня в нашей лайв-статье.
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Начался и поединок Юлии Путинцевой с первой ракеткой мира Игой Свёнтек.
Накануне Елена Веснина пересеклась на кортах с Новаком Джоковичем, который её тепло поприветствовал.
Елена Веснина и Новак Джокович
Фото: Соцсети Елены Весниной
Веснина и Калинская начинают
Начинается и парный поединок Елены Весниной и Анны Калинской. Следить за его ходом можно по нашему онлайн-табло.
Шнайдер бьётся с Бадосой
Начинается матч первого запуска между Дианой Шнайдер и Паулой Бадосой. Следить за ходом поединка можно в нашем онлайн-табло.
Расписание субботы
Вот как выглядит расписание субботы, 11 мая. В этот день сыграют 8 россиян — 3 в мужской одиночке, 1 в женской одиночке и два российских дуэта в женском парном разряде.
В пятницу россияне не очень удачно выступили на турнире. Но всё же были и победы. Например, Карен Хачанов успешно стартовал на турнире.
В Джоковича попала бутылка
Неприятная история случилась накануне с Новаком Джоковичем уже после его победного матча с Корентеном Муте. Во время раздачи автографов на серба с трибун упала алюминиевая бутылка и угодила в голову. По информации пресс-службы турнира, у Новака было кровотечение, он после обследования был отправлен в свой номер в отеле. Позднее теннисист написал, что с ним всё в порядке, он держит пакет со льдом на голове.
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