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Медведев, Рублёв, Надаль, Карацев, Шнайдер: онлайн-трансляция Рим-2024, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Шнайдер бьётся с Бадосой за 4-й круг Рима! Также сыграют Медведев, Рублёв, Карацев. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция Рим-2024
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На грунтовом «Мастерсе» в субботу завершается второй круг и начинается третий. На кортах появятся и 8 россиян. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на супертурнире в Риме-2024. В субботу, 11 мая, у мужчин завершится второй круг, а у женщин стартует третий. В борьбу вступают действующий чемпион соревнований Даниил Медведев (второй номер посева) и Андрей Рублёв (4). Уже второй свой матч на турнире проведёт Аслан Карацев, а Диана Шнайдер – третий. 20-летняя россиянка уже выбила из сетки Гретье Миннен и Людмилу Самсонову, причём без потери сета, а теперь померится силами с Паулой Бадосой. В субботу проведут свои первые матчи две российские пары – Анна Калинская/Елена Веснина и Мирра Андреева/Вера Звонарёва. Следите за всеми событиями дня в нашей лайв-статье.

Рим – 2024. Мужчины. Сетка
Рим – 2024. Женщины. Сетка
Рим – 2024. Парный разряд. Женщины. Сетка
Рим — парный разряд (ж). 1-й круг
11 мая 2024, суббота. 12:10 МСК
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
С. Шувэй Э. Мертенс
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
1
1
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
Елена Веснина
Россия
Елена Веснина
А. Калинская Е. Веснина
Рим (ж). 3-й круг
11 мая 2024, суббота. 12:10 МСК
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
0
1
         
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Рим (ж). 3-й круг
11 мая 2024, суббота. 12:10 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
1
0
         
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Рим (м). 2-й круг
11 мая 2024, суббота. 13:30 МСК
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол
Не начался
1 2 3
         
         
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Рим (ж). 3-й круг
11 мая 2024, суббота. 14:00 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
         
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Рим (м). 2-й круг
11 мая 2024, суббота. 14:00 МСК
Хуберт Хуркач
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Не начался
1 2 3
         
         
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Рим (м). 2-й круг
11 мая 2024, суббота. 15:30 МСК
Джек Дрэйпер
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Рим — парный разряд (ж). 1-й круг
11 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
М. Андреева В. Звонарёва
Не начался
1 2 3
         
         
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
Чжан Шуай
Китай
Чжан Шуай
М. Линетт Ч. Шуай
Рим (м). 2-й круг
11 мая 2024, суббота. 18:00 МСК
Маркос Гирон
США
Маркос Гирон
М. Гирон
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

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Веснина и Калинская начинают Шнайдер бьётся с Бадосой Расписание субботы В Джоковича попала бутылка
Live Даниил Сальников

Начался и поединок Юлии Путинцевой с первой ракеткой мира Игой Свёнтек.

Рим (ж). 3-й круг
11 мая 2024, суббота. 12:10 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
1
0
         
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
12:05 Даниил Сальников

Накануне Елена Веснина пересеклась на кортах с Новаком Джоковичем, который её тепло поприветствовал.

Елена Веснина и Новак Джокович

Елена Веснина и Новак Джокович

Фото: Соцсети Елены Весниной

12:02 Даниил Сальников

Веснина и Калинская начинают

Начинается и парный поединок Елены Весниной и Анны Калинской. Следить за его ходом можно по нашему онлайн-табло.

Рим — парный разряд (ж). 1-й круг
11 мая 2024, суббота. 12:10 МСК
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
С. Шувэй Э. Мертенс
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
1
1
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
Елена Веснина
Россия
Елена Веснина
А. Калинская Е. Веснина
11:59 Даниил Сальников

Шнайдер бьётся с Бадосой

Начинается матч первого запуска между Дианой Шнайдер и Паулой Бадосой. Следить за ходом поединка можно в нашем онлайн-табло.

Рим (ж). 3-й круг
11 мая 2024, суббота. 12:10 МСК
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
0
1
         
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
11:34 Даниил Сальников

Расписание субботы

Вот как выглядит расписание субботы, 11 мая. В этот день сыграют 8 россиян — 3 в мужской одиночке, 1 в женской одиночке и два российских дуэта в женском парном разряде.

11:20 Даниил Сальников

В пятницу россияне не очень удачно выступили на турнире. Но всё же были и победы. Например, Карен Хачанов успешно стартовал на турнире.

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11:05 Даниил Сальников

В Джоковича попала бутылка

Неприятная история случилась накануне с Новаком Джоковичем уже после его победного матча с Корентеном Муте. Во время раздачи автографов на серба с трибун упала алюминиевая бутылка и угодила в голову. По информации пресс-службы турнира, у Новака было кровотечение, он после обследования был отправлен в свой номер в отеле. Позднее теннисист написал, что с ним всё в порядке, он держит пакет со льдом на голове.

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