Шнайдер бьётся с Бадосой за 4-й круг Рима! Также сыграют Медведев, Рублёв, Карацев. LIVE!

На грунтовом «Мастерсе» в субботу завершается второй круг и начинается третий. На кортах появятся и 8 россиян. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на супертурнире в Риме-2024. В субботу, 11 мая, у мужчин завершится второй круг, а у женщин стартует третий. В борьбу вступают действующий чемпион соревнований Даниил Медведев (второй номер посева) и Андрей Рублёв (4). Уже второй свой матч на турнире проведёт Аслан Карацев, а Диана Шнайдер – третий. 20-летняя россиянка уже выбила из сетки Гретье Миннен и Людмилу Самсонову, причём без потери сета, а теперь померится силами с Паулой Бадосой. В субботу проведут свои первые матчи две российские пары – Анна Калинская/Елена Веснина и Мирра Андреева/Вера Звонарёва. Следите за всеми событиями дня в нашей лайв-статье.

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