Ига Свёнтек обыграла Путинцеву и вышла в четвёртый круг «тысячника» в Риме

Сегодня, 11 мая, завершился матч третьего круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) между первой ракеткой мира, польской теннисисткой Игой Свёнтек и казахстанской теннисисткой, 41-й ракеткой мира Юлией Путинцевой. Со счётом 6:3, 6:4 победу одержала Свёнтек.

Матч продолжался 1 час 45 минут. Путинцева сделала четыре подачи навылет и допустила пару двойных ошибок, как и Свёнтек. Польская теннисистка не выполнила ни одной подачи навылет, но смогла реализовать три из шести брейк-пойнтов. Путинцева реализовала только один из пяти возможных брейк-пойнтов.

Напомним, между теннисистками было три личных встречи и во всех победила Свёнтек. В следующем круге польская теннисистка встретится с победительницей матча Анжелики Кербер и Александры Саснович.