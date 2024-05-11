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Ига Свёнтек обыграла Путинцеву и вышла в четвёртый круг «тысячника» в Риме

Ига Свёнтек обыграла Путинцеву и вышла в четвёртый круг «тысячника» в Риме
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Сегодня, 11 мая, завершился матч третьего круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) между первой ракеткой мира, польской теннисисткой Игой Свёнтек и казахстанской теннисисткой, 41-й ракеткой мира Юлией Путинцевой. Со счётом 6:3, 6:4 победу одержала Свёнтек.

Матч продолжался 1 час 45 минут. Путинцева сделала четыре подачи навылет и допустила пару двойных ошибок, как и Свёнтек. Польская теннисистка не выполнила ни одной подачи навылет, но смогла реализовать три из шести брейк-пойнтов. Путинцева реализовала только один из пяти возможных брейк-пойнтов.

Рим (ж). 3-й круг
11 мая 2024, суббота. 12:10 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

Напомним, между теннисистками было три личных встречи и во всех победила Свёнтек. В следующем круге польская теннисистка встретится с победительницей матча Анжелики Кербер и Александры Саснович.

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Новости. Теннис
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