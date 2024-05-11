Новак Джокович вышел к фанатам в шлеме после того, как ему разбили голову в Риме

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в очередной раз продемонстрировал высочайший уровень самоиронии.

Сегодня, 11 мая, Джокович был замечен в велосипедном шлеме, надетом на кепку, когда раздавал автографы фанатам. Так Новак обыграл неприятный инцидент, который случился с ним после уверенной победы на старте грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

Напомним, после победы на старте соревнований Джокович пострадал во время раздачи автографов. В его голову попала тяжёлая бутылка, случайно выпавшая из сумки болельщика. Удар был настолько сильным, что у теннисиста началось небольшое кровотечение и ему потребовалась помощь медиков. Позднее Новак вышел на связь и сообщил, что это был несчастный случай и с ним всё в порядке.