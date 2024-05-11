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Александр Зверев эмоционально высказался о завершении карьеры Доминика Тима

Александр Зверев эмоционально высказался о завершении карьеры Доминика Тима
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, пятая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев отреагировал на новость о том, что чемпион US Open – 2020 австриец Доминик Тим завершит карьеру в конце 2024 года.

«Я теряю одного из лучших своих друзей в туре. Доминик – один из величайших чемпионов, которых мы сейчас имеем. Он был одним из немногих, кто обыгрывал всю «Большую тройку».

Основной причиной его ухода, конечно же, является травма запястья, с которой он боролся в течение многих лет. У моего брата была точно такая же травма в 2014 году. Разница в том, что Мишу прооперировали. Он выбыл на девять месяцев, да, его восстановление заняло больше времени, чем без операции. Но потом запястье стало крепче, чем когда-либо прежде. Доминик же пошёл другим путём», — приводит слова Зверева Eurosport.de.

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