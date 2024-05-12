Рублёв матерился, но вышел в третий круг «Мастерса» в Риме. Он выиграл седьмой матч подряд

В субботу, 11 мая, на супертурнире в Риме завершились матчи второго круга в мужском одиночном разряде. Последним из россиян в борьбу вступил шестая ракетка мира Андрей Рублёв, получивший четвёртый номер посева. Рублёв блестяще провёл последние две недели перед «Мастерсом» в столице Италии. Россиянин завоевал титул на турнире аналогичной категории в Мадриде, одержав шесть побед в шести матчах. И это несмотря на то, что Андрей выступал на фоне больших проблем со здоровьем!

Нет сомнений, Рублёв и в Риме нацеливался максимально далеко пройти по сетке. Год назад Андрей выбыл из борьбы в четвёртом раунде, а его лучшим результатом является четвертьфинал, до которого он дошёл со второй попытки, ещё в 2021 году.

В этот раз первый матч на турнире Рублёв провёл с американским теннисистом Маркосом Гироном, занимающим 49-е место в рейтинге ATP. 30-летний Гирон выступает в профессионалах с 2014 года, но до сих пор не завоевал ни одного титула, потерпев два поражения в двух финалах. В 2022 году американец дебютировал в топ-50 мирового рейтинга, а уже в этом сезоне успел побывать в топ-45.

По личным встречам Рублёв был впереди: 1-0. Андрей выиграл у Маркоса в первом круге турнира ATP-500 в Роттердаме в 2021 году со счётом 7:6 (7:1), 6:3. В этот раз победа также осталась за россиянином, хотя побороться пришлось изрядно.

В начале первого сета теннисисты без особых трудностей забирали каждый свою подачу. Рублёву не мешало даже то, что поначалу у него не шла первая; во второй половине партии он прибавил в этом компоненте. В четвёртом гейме россиянин заработал брейк-пойнт, но использовать его не получилось. Перелом случился в девятом гейме: Андрей имел 40:0, но допустил двойную ошибку, провалил оставшуюся часть гейма, и Гирон со второго брейк-пойнта взял подачу соперника. Проиграв этот гейм, Рублёв в ярости начал что-то кричать в адрес своей команды.

В 10-м гейме драмы было больше, чем во всех предыдущих, вместе взятых. Маркос, подавая на партию, упустил три сетбола. Второй из них Андрей отыграл, даже несмотря на то, что упал на пятую точку по ходу розыгрыша! Он поскользнулся у задней линии внутри корта, но в крайне неудобном положении исполнил короткий резаный с форхенда, затем вскочил на ноги, продолжил розыгрыш, пойдя в атаку, и в итоге добился от соперника ошибки: тот пробил в сетку.

Андрей Рублёв упал в матче с Маркосом Гироном на «Мастерсе» в Риме-2024 Фото: Скриншот из трансляции

Увы, этот яркий момент не помог Рублёву выиграть партию. В 11-м гейме он ещё раз отдал свою подачу, а со второй попытки Гирон уже подал на сет, на сей раз без драмы — 7:5 за 54 минуты.

Во второй партии Рублёв поначалу контролировал ситуацию. Россиянин быстро повёл с брейком, спокойно забирал свои геймы… В девятом гейме вновь что-то сломалось. Андрей при 5:3 не смог подать на сет, начав гейм с двойной ошибки и закончив неудачными действиями в обменах. Но Гирон не воспользовался шансом сравнять счёт. Маркос занервничал под конец гейма, допустил серию неточностей, и Рублёв использовал первый же сетбол на приёме — 6:4 за 38 минут.

Начало решающей партии Гирон провалил, и Рублёв под ноль выиграл первые два гейма. Но подтвердить брейк россиянин не смог. В третьем гейме Андрей допустил две двойные ошибки подряд, а на брейк-пойнте не смог отбить атаку оппонента. Отдав подачу, Рублёв не сдержался и принялся громко материться на русском языке. Маркос же в следующем гейме сравнял счёт — 2:2.

Далее игроки шли без брейк-пойнтов до 4:4 включительно. В девятом гейме Гирон вцепился в подачу Рублёва — и с четвёртого брейк-пойнта добился своего. В ключевой момент россиянин сорвал удар в напряжённом обмене, и мяч улетел в коридор. Но это не сломало Андрея! В 10-м гейме он точно действовал на приёме, а Маркос, напротив, срывал удары и, подавая на матч, не взял ни одного очка — 5:5.

В 11-м гейме Рублёв отыграл брейк-пойнт — скрытый матчбол, иными словами. А потом принял на матч. Гирон получил 0:40 на подаче, два матчбола отыграл, а на третьем теннисисты устроили шикарный обмен, в конце которого Маркос пробил в коридор. Выиграв матч, Андрей перекрестился — 5:7, 6:4, 7:5 за 2 часа 25 минут.

Вот так Рублёв выиграл седьмой матч подряд. В третьем круге он сразится с французом Александром Мюллером (Q). Тот в матче второго раунда неожиданно обыграл своего 19-летнего соотечественника Артюра Фиса (31) — 7:5, 6:3.

Ранее в этот день Даниил Медведев успешно начал защиту титула в Риме. А вот наши девушки выступили неудачно. Подробнее об этом читайте в отдельных материалах.

Супертурнир в Риме завершится 19 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».