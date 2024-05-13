Андрей Рублёв потерпел поражение от Мюллера в матче 1/16 финала «Мастерса» в Риме

Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не смог пробиться в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

В матче 1/16 финала россиянин уступил 109-й ракетке мира французу Александру Мюллеру со счётом 6:3, 3:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 48 минут.

За это время Рублёв выполнил пять подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных (20%). На счету Мюллера шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11 (27%).

В следующем раунде Мюллер сыграет с победителем противостояния Николас Харри (Чили, 24) — Стефано Наполитано (Италия, 125).

На турнире в Риме титул защищает россиянин Даниил Медведев.