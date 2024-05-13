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Андрей Рублёв потерпел поражение от Мюллера в матче 1/16 финала «Мастерса» в Риме

Андрей Рублёв потерпел поражение от Мюллера в матче 1/16 финала «Мастерса» в Риме
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Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не смог пробиться в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

В матче 1/16 финала россиянин уступил 109-й ракетке мира французу Александру Мюллеру со счётом 6:3, 3:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 48 минут.

Рим (м). 3-й круг
13 мая 2024, понедельник. 14:20 МСК
Александр Мюллер
Франция
Александр Мюллер
А. Мюллер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		3 2
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

За это время Рублёв выполнил пять подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных (20%). На счету Мюллера шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11 (27%).

В следующем раунде Мюллер сыграет с победителем противостояния Николас Харри (Чили, 24) — Стефано Наполитано (Италия, 125).

На турнире в Риме титул защищает россиянин Даниил Медведев.

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