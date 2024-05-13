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Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Арина Соболенко: онлайн-трансляция, Рим 2024, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Рублёв бьётся за четвёртый круг Рима! А Медведев ждёт выхода на корт. LIVE!
Даниил Сальников
Теннисный турнир в Риме. LIVE!
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На грунтовом «Мастерсе» в понедельник завершается 1/16 финала у мужчин. На кортах появятся и трое россиян. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на супертурнире в Риме-2024. В понедельник, 13 мая, у мужчин завершится третий круг, а у женщин полностью пройдёт четвёртый. Сыграют в этот день и двое россиян – действующий чемпион Даниил Медведев (второй номер посева) и Андрей Рублёв (4). Оба сразятся с квалифаерами – Хамадом Меджедовичем и Александром Мюллером. Проведёт свой матч парного разряда и Александра Панова. Вместе с напарницей Джулианой Олмос из Мексики она сразится за место в 1/4 финала. Также стоит обратить внимание на матчи в женской одиночке: Свёнтек – Кербер, Саккари – Азаренко и Свитолина – Соболенко. Следите за событиями дня в нашей лайв-статье.

Рим – 2024. Мужчины. Сетка
Рим – 2024. Женщины. Сетка
Рим – 2024. Парный разряд. Женщины. Сетка
Рим (м). 3-й круг
13 мая 2024, понедельник. 14:00 МСК
Александр Мюллер
Франция
Александр Мюллер
А. Мюллер
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Рим (ж). 4-й круг
13 мая 2024, понедельник. 16:00 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Анжелика Кербер
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
Рим — парный разряд (ж). 2-й круг
13 мая 2024, понедельник. 16:00 МСК
Анджелика Морателли
Италия
Анджелика Морателли
Камилла Розателло
Италия
Камилла Розателло
А. Морателли К. Розателло
Не начался
1 2 3
         
         
Джулиана Олмос
Мексика
Джулиана Олмос
Александра Панова
Россия
Александра Панова
Д. Олмос А. Панова
Рим (м). 3-й круг
13 мая 2024, понедельник. 20:00 МСК
Хамад Меджедович
Сербия
Хамад Меджедович
Х. Меджедович
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Рим (ж). 4-й круг
13 мая 2024, понедельник. 19:00 МСК
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Не начался
1 2 3
         
         
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Рим (ж). 4-й круг
13 мая 2024, понедельник. 21:30 МСК
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

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Расписание понедельника
Live Даниил Сальников

Расписание понедельника

Собрали для вас расписание сегодняшних матчей россиян.

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