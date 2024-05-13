Рублёв бьётся за четвёртый круг Рима! А Медведев ждёт выхода на корт. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на супертурнире в Риме-2024. В понедельник, 13 мая, у мужчин завершится третий круг, а у женщин полностью пройдёт четвёртый. Сыграют в этот день и двое россиян – действующий чемпион Даниил Медведев (второй номер посева) и Андрей Рублёв (4). Оба сразятся с квалифаерами – Хамадом Меджедовичем и Александром Мюллером. Проведёт свой матч парного разряда и Александра Панова. Вместе с напарницей Джулианой Олмос из Мексики она сразится за место в 1/4 финала. Также стоит обратить внимание на матчи в женской одиночке: Свёнтек – Кербер, Саккари – Азаренко и Свитолина – Соболенко. Следите за событиями дня в нашей лайв-статье.
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Расписание понедельника
Собрали для вас расписание сегодняшних матчей россиян.
- 13 мая 2024
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- 12 мая 2024
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