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Мюллер, обыграв Рублёва, одержал первую победу над теннисистом из топ-10 рейтинга ATP

Мюллер, обыграв Рублёва, одержал первую победу над теннисистом из топ-10 рейтинга ATP
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109-я ракетка мира 27-летний французский теннисист Александр Мюллер в матче с Андреем Рублёвым одержал первую победу над игроком из топ-10 рейтинга ATP.

До встречи с российским теннисистом Мюллер пять раз выходил на корт с игроками из топ-10, однако не одержал ни одной победы.

Кроме того, Александр Мюллер стал первым после Жереми Шарди игроком, прошедшим квалификацию, кто обыграл одного из первых пяти сеяных на турнирах серии «Мастерс». Шарди при таких же условиях переиграл россиянина Даниила Медведева на «Мастерсе» в Париже в 2019 году.

Напомним, в матче 1/16 финала турнира в Риме Мюллер одержал волевую победу над Рублёвым со счётом 3:6, 6:3, 6:2. В следующем раунде он сыграет с победителем противостояния Николас Харри (Чили, 24) — Стефано Наполитано (Италия, 125).

Рим (м). 3-й круг
13 мая 2024, понедельник. 14:20 МСК
Александр Мюллер
Франция
Александр Мюллер
А. Мюллер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		3 2
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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