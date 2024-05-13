Сенсация в Риме. Рублёв опять нервничал, матерился и уступил 109-й ракетке мира

В понедельник, 13 мая, на супертурнире в Риме завершались матчи третьего круга в мужском одиночном разряде. Свой поединок сегодня проводил и вторая ракетка России Андрей Рублёв. Его оппонентом стал француз Александр Мюллер, который сейчас занимает 109-е место в рейтинге ATP. Эта игра была поставлена вторым запуском на третьем по значимости корте, носящем имя Николы Пьетранджели.

27-летний уроженец Пуасси успел провести в основной сетке «тысячника» в столице Италии две встречи. На старте соревнований представитель Франции одержал волевую победу над венгром Мартоном Фучовичем со счётом 4:6, 7:6(7:5), 6:2. А во втором круге Александр справился со своим соотечественником Артюром Фисом — 7:5, 6:3.

Рублёв, получивший четвёртый номер посева в Риме, подходил к противостоянию с Мюллером с серией из семи побед. Андрей блестяще провёл последние две недели перед «Мастерсом» в столице Италии, завоевав титул на турнире аналогичной категории в Мадриде. И это несмотря на то что 26-летний москвич выступал на фоне больших проблем со здоровьем!

Стартовый поединок на соревнованиях в Риме для олимпийского чемпиона Токио в миксте выдался непростым. Американец Маркос Гирон даже подавал на матч, однако Рублёв сделал крутой камбэк, добившись итоговой победы со счётом 5:7, 6:4, 7:5 за 2 часа 25 минут. Свою победу над представителем США россиянин прокомментировал так.

«Я был очень зол на себя из-за того, что сегодня выплеснул много эмоций… Я думал, что всё кончено и я заслуживаю поражения… Я думал, что у меня много шансов, но не использовал их из-за своих эмоций. Каким-то образом мне удалось начать играть очень хорошо. Мало-помалу мне получилось вернуться в эту игру. Я бы сказал, что каждая победа – это хорошая победа. Мне повезло, что я могу играть здесь. Это уже хороший подарок. Посмотрим. Теперь после этого матча у меня есть второй шанс остаться на турнире. Посмотрим, извлеку я из этого хороший урок или нет», — сказал Рублёв после встречи с Гироном.

Андрей и Александр проводили сегодня дебютный очный официальный матч. Первые три гейма теннисисты подавали очень успешно — 1:2, а вот после перехода чемпион недавнего «тысячника» в Мадриде заработал сразу двойной брейк-пойнт и со второй попытки забрал чужую подачу, поведя со счётом 3:1. В стартовой партии россиянин имел ещё несколько шансов на приёме, но раз за разом Мюллер выходил из сложных ситуаций. В итоге отечественный спортсмен добился победы в сете со счётом 6:3 за 33 минуты, сделав всего один брейк в самом начале. Рублёв действовал намного активнее, чем его оппонент, играл первым номером. У Андрея отлично шла подача. С самого старта поединка именно он захватил инициативу, много забегал под правую руку и использовал свой обратный форхенд.

В начале второго сета теннисисты чётко брали свои подачи — 2:2. В шестом гейме партии Мюллер впервые за встречу заработал брейк-пойнт, но не реализовал его — 3:3. Следом француз взял свою подачу — 4:3, а затем с четвёртой попытки и вовсе добился первого брейка — 5:3. После этого Александр чётко подал на сет — 6:3 за 40 минут. Отметим, что 109-я ракетка мира провёл очень качественную партию. Он сделал в шесть раз больше ударов навылет, чем его противник (12:2), и допустил всего несколько неточностей. Рублёв, особенно с середины сета, начал психовать, постоянно обращался в сторону своей команды и кричал, в том числе используя нецензурные выражения.

Андрей Рублёв Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Непросто пришлось Андрею и в стартовом гейме решающей партии. И если в дебюте решающего сета седьмой ракетке мира удалось спастись с брейк-пойнта и повести со счётом 1:0, то дальше инициативой полностью завладел Мюллер. Он взял пять геймов подряд, действовал очень агрессивно, раскованно, практически не допуская ошибок. Его противника, в свою очередь, уже почти не было видно на корте. Ошибки у Рублёва шли одна за одной, нервы были на пределе. В итоге россиянину удалось забрать ещё всего лишь один гейм в третьей партии. Таким образом, 109-я ракетка мира Александр Мюллер одолел именитого оппонента со счётом 3:6, 6:3, 6:2. Для француза это дебютная победа над игроком из топ-10 рейтинга ATP. За выход в четвертьфинал итальянского «тысячника» 27-летний спортсмен сразится с лучшим из пары Стефано Наполитано — Николас Харри.

Супертурнир в Риме завершится 19 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».