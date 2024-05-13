Эрика Андреева успешно стартовала на «челленджере» в Париже

Российская теннисистка 100-я ракетка мира Эрика Андреева вышла во второй круг грунтового «челленджера» в Париже (Франция). В своём первом матче на турнире спортсменка обыграла 135-ю ракетку мира Юрико Миядзаки из Великобритании. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3.

Матч продолжался 1 час 51 минуту. За это время Эрика Андреева выполнила один эйс, реализовала четыре брейк-пойнта из семи и допустила одну двойную ошибку. На счету британской теннисистки один эйс, два реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных и три двойных ошибки.

В 1/8 финала турнира в столице Франции Эрика Андреева встретится с победительницей матча между 157-й ракеткой мира россиянкой Анастасией Захаровой и француженкой Диан Парри (50-я в рейтинге WTA).