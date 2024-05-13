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Елена Остапенко — Ребекка Шрамкова, результат матча 13 мая 2024, счёт 2:1, 4-й круг WTA-1000 в Риме

Остапенко на тай-брейке в третьем сете вырвала победу у Шрамковой на турнире в Риме
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10-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Сегодня, 13 мая, она в трёх сетах обыграла словацкую теннисистку Ребекку Шрамкову, занимающую 120-е место в рейтинге WTA, со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:3).

Рим (ж). 4-й круг
13 мая 2024, понедельник. 16:25 МСК
Ребекка Шрамкова
Словакия
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 6 3
4 		6 7 7
         
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

Спортсменки провели на корте 2 часа 47 минут. Латвийская теннисистка реализовала 9 брейк-пойнтов из 15, подала семь эйсов и допустила шесть двойных ошибок. Шрамкова допустила шесть двойных ошибок, реализовала 6 брейк-пойнтов из 15 заработанных и выполнила четыре подачи навылет.

В 1/4 финала турнира в столице Италии Елена Остапенко встретится с победительницей матча между второй ракеткой мира Ариной Соболенко и украинкой Элиной Свитолиной (33-я в рейтинге WTA).

Отметим, что словацкая теннисистка начинала турнир с квалификации и прошла по основной сетке до четвёртого круга.

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