Остапенко на тай-брейке в третьем сете вырвала победу у Шрамковой на турнире в Риме

10-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Сегодня, 13 мая, она в трёх сетах обыграла словацкую теннисистку Ребекку Шрамкову, занимающую 120-е место в рейтинге WTA, со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:3).
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Спортсменки провели на корте 2 часа 47 минут. Латвийская теннисистка реализовала 9 брейк-пойнтов из 15, подала семь эйсов и допустила шесть двойных ошибок. Шрамкова допустила шесть двойных ошибок, реализовала 6 брейк-пойнтов из 15 заработанных и выполнила четыре подачи навылет.
В 1/4 финала турнира в столице Италии Елена Остапенко встретится с победительницей матча между второй ракеткой мира Ариной Соболенко и украинкой Элиной Свитолиной (33-я в рейтинге WTA).
Отметим, что словацкая теннисистка начинала турнир с квалификации и прошла по основной сетке до четвёртого круга.
- 13 мая 2024
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