Остапенко на тай-брейке в третьем сете вырвала победу у Шрамковой на турнире в Риме

10-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Сегодня, 13 мая, она в трёх сетах обыграла словацкую теннисистку Ребекку Шрамкову, занимающую 120-е место в рейтинге WTA, со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:3).

Спортсменки провели на корте 2 часа 47 минут. Латвийская теннисистка реализовала 9 брейк-пойнтов из 15, подала семь эйсов и допустила шесть двойных ошибок. Шрамкова допустила шесть двойных ошибок, реализовала 6 брейк-пойнтов из 15 заработанных и выполнила четыре подачи навылет.

В 1/4 финала турнира в столице Италии Елена Остапенко встретится с победительницей матча между второй ракеткой мира Ариной Соболенко и украинкой Элиной Свитолиной (33-я в рейтинге WTA).

Отметим, что словацкая теннисистка начинала турнир с квалификации и прошла по основной сетке до четвёртого круга.