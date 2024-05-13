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«Всё закономерно». Чесноков высказался о поражении Рублёва от 109-й ракетки мира

«Всё закономерно». Чесноков высказался о поражении Рублёва от 109-й ракетки мира
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Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP, советский и российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал неожиданное поражение шестой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва в третьем круге «Мастерса» в Риме (Италия).

Напомним, Рублёв (4) со счётом 6:3, 3:6, 2:6 проиграл 109-й ракетке мира французу Александру Мюллеру (Q).

«Первый матч на турнире Андрей чудом выиграл, поэтому после этого было всего два варианта: либо он заиграет невероятно, либо совсем развалится. К сожалению, заиграть лучше у Андрея не получилось, чувствовалось, что он играет на усталости, как будто он весь бензин растратил в Мадриде. Сегодня Андрей играл плохо, допускал много грубых ошибок, поэтому по результату — сенсация, но по игре всё закономерно», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

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