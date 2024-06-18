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Энди Маррей провёл и выиграл 1000-й матч в карьере на уровне ATP

Энди Маррей провёл и выиграл 1000-й матч в карьере на уровне ATP
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей провёл и выиграл 1000-й матч на уровне ATP в карьере.

Знаменательную отметку Маррей (WC) преодолел на старте травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания). В матче первого круга 37-летний Энди со счётом 6:3, 3:6, 6:3 одолел 48-ю ракетку мира австралийца Алексея Попырина.

Лондон. 1-й круг
18 июня 2024, вторник. 18:45 МСК
Энди Маррей
129
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
3 		6 3
         
Алексей Попырин
48
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин

Встреча Маррея с Попыриным продлилась 1 час и 52 минуты. В её рамках Энди девять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два заработанных брейк-пойнта из четырёх. На счету Алексея 12 эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Следующим соперником Маррея в Лондоне станет ещё один австралиец Джордан Томпсон.

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