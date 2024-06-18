Стефанос Циципас на двух тай-брейках обыграл 181-ю ракетку мира на старте турнира в Галле

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас успешно стартовал на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия).

В матче первого круга Циципас (6) со счётом 7:6 (9:7), 7:6 (7:2) обыграл 181-ю ракетку мира представителя Германии Генри Сквайра (WC).

Встреча Циципаса со Сквайром продлилась 1 час и 34 минуты. В её рамках Стефанос семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не смог реализовать один заработанный брейк-пойнт. На счету Генри шесть эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Следующим соперником Циципаса в Галле станет победитель матча Лучано Дардери (Италия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).