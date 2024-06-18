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Стефанос Циципас на двух тай-брейках обыграл 181-ю ракетку мира на старте турнира в Галле

Стефанос Циципас на двух тай-брейках обыграл 181-ю ракетку мира на старте турнира в Галле
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас успешно стартовал на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия).

В матче первого круга Циципас (6) со счётом 7:6 (9:7), 7:6 (7:2) обыграл 181-ю ракетку мира представителя Германии Генри Сквайра (WC).

Галле. 1-й круг
18 июня 2024, вторник. 20:15 МСК
Генри Сквайр
181
Германия
Генри Сквайр
Г. Сквайр
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 7 		6 2
7 9 		7 7
         
Стефанос Циципас
11
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

Встреча Циципаса со Сквайром продлилась 1 час и 34 минуты. В её рамках Стефанос семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не смог реализовать один заработанный брейк-пойнт. На счету Генри шесть эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Следующим соперником Циципаса в Галле станет победитель матча Лучано Дардери (Италия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).

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