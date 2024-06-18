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Даниил Медведев и Мирра Андреева могут сыграть в миксте на Олимпиаде-2024

Даниил Медведев и Мирра Андреева могут сыграть в миксте на Олимпиаде-2024
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев раскрыл, кто может сыграть за национальную команду в миксте на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция).

«Планируем, что Медведев и Андреева сыграют в миксте на Олимпиаде. Впрочем, тут есть время до 24 июля», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт на грунтовых кортах с 27 июля по 4 августа. На Играх-2020 в Токио (Япония) российские теннисисты завоевали серебро в мужском одиночном разряде (Карен Хачанов), золото и серебро в миксте (Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублёв и Елена Веснина/Аслан Карацев).

В Токио выступал и Даниил Медведев: в одиночном разряде он дошёл до четвертьфинала, в парном (выступал вместе с Карацевым) — проиграл на старте. Для 17-летней Мирры Андреевой Олимпиада в Париже станет дебютной.

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