Самсонова за три часа победила в Страсбурге чемпионку «Ролан Гаррос». Андрееву разгромили

В понедельник, 20 мая, на турнире категории WTA-500 в Страсбурге (Франция) закончились матчи первого круга. В основную сетку попали шесть российских теннисисток, и две из них прекратили борьбу ещё в воскресенье. Анастасия Потапова проиграла финалистке US Open — 2021 Лейле Фернандес, а Анастасия Павлюченкова — украинке Ангелине Калининой. Подробнее об этих матчах, проходивших в напряжённой борьбе, и об успехе 20-летней Дианы Шнайдер читайте в отдельном материале.

Сегодня состоялись четыре поединка с участием россиянок. Анна Калинская, занимающая 25-е место в рейтинге WTA, играла с китаянкой Синьюй Ван, 39-й ракеткой мира. Обе предыдущие очные встречи выиграла Калинская, в том числе в 1/8 финала Гвадалахары-2022 — 6:4, 0:6, 6:4. В этот раз Синьюй Ван смогла размочить счёт.

Калинская сразу же проиграла свою подачу, после чего её соперница подтвердила брейк, отыграв два брейк-пойнта. В четвёртом гейме россиянка смогла сравнять счёт, отдав на приёме лишь очко, — 2:2. Но в концовке сета сильнее оказалась Синьюй Ван. В девятом гейме китаянка вновь взяла чужую подачу, а потом подала на партию — 6:4 за 40 минут. Анна в этом сете сделала три двойные ошибки.

Во второй партии у Калинской были неплохие шансы вернуться в борьбу. Но она ими не воспользовалась. В шестом гейме россиянка добилась брейка, тут же отдала преимущество, а в 10-м не реализовала два сетбола на приёме. На тай-брейке Анна, закончившая матч с шестью двойными ошибками, лишь раз взяла розыгрыш на своей подаче, и Синьюй Ван победила — 6:4, 7:6 (7:3) за 1 час 42 минуты.

Людмила Самсонова, получившая пятый номер посева, противостояла чемпионке «Ролан Гаррос» 2021 года Барборе Крейчиковой. По личным встречам у них было 2-1 в пользу Самсоновой, в том числе 1-0 в текущем сезоне. Россиянка оказалась сильнее в четвертьфинале Абу-Даби — 7:5, 6:4. Сегодня Людмила снова добилась победы.

В первом сете Самсонова выглядела значительно лучше Крейчиковой. Россиянка ни разу не дала сопернице подобраться к брейк-пойнтам, а сама дважды взяла её подачу. В первом гейме чешка смогла отыграть брейк-пойнт, но затем проиграла пять геймов подряд. При 5:2 в свою пользу Людмила подала на партию, использовав второй сетбол, — 6:2 за 41 минуту.

Во втором сете, казалось, Самсонова быстро дожмёт Крейчикову. Особенно после того, как в седьмом гейме чешка, уступавшая к тому моменту с брейком, допустила три двойные ошибки подряд и в итоге под ноль отдала подачу. Однако далее в игре россиянки случился провал. Людмила не подала на матч при 5:2, забрав лишь один розыгрыш, в девятом гейме упустила матчбол на приёме, а в 10-м по примеру соперницы сделала три двойные подряд и тоже под ноль проиграла подачу — 5:5. В 12-м гейме Барбора упустила сетбол на приёме, но на тай-брейке добилась своей цели — 7:6 (7:5) почти за полтора часа. Эта партия превратилась в фестиваль двойных ошибок: у Самсоновой — семь, у Крейчиковой — восемь!

Барбора Крейчикова в матче с Людмилой Самсоновой на турнире WTA-250 в Страсбурге-2024 Фото: Johannes Simon/Getty Images

Решающий сет Самсонова начала неудачно, проиграв свой гейм. Но в шестом гейме Крейчикова сделала ещё две двойные и под ноль отдала подачу — 3:3. В концовке Людмила чётко подавала, а в 10-м гейме использовала второй матчбол на приёме — 6:2, 6:7 (5:7), 6:4 за 3 часа 2 минуты. Многое решили ошибки: у чешки накопилось больше как двойных (16 против 11), так и невынужденных (59 против 51). Ну а по виннерсам россиянка оказалась на голову сильнее: 33 против 10.

Во втором круге Самсонова сыграет с Лейлой Фернандес, обидчицей Анастасии Потаповой.

Екатерина Александрова (6) сражалась с испанкой Кристиной Букшей (Q), занимающей 72-ю строчку в мировой классификации. Ранее теннисистки никогда не играли друг с другом, и первый очный матч остался за россиянкой.

В первом сете Александрова повесила сопернице «баранку» за 29 минут. Однако нельзя сказать, что партия сложилась просто для россиянки. Борьба была в каждом из шести геймов, за исключением второго, когда Букша под ноль проиграла свою подачу. А так россиянке и за свои геймы приходилось бороться. Однако она отыграла все четыре брейк-пойнта. Испанка упиралась до последнего, но в шестом гейме Екатерина, допустившая за сет четыре двойные ошибки (хотя и эйсов тоже было четыре), всё же реализовала четвёртый сетбол на приёме.

Во второй партии теннисистки после 2:2 обменялись брейками. В девятом гейме Александрова, которая и в этом сете сделала четыре двойные, снова проиграла подачу, но в 10-м ушла с сетбола. И после этого додавила соперницу, использовав второй сетбол на приёме в напряжённом 12-м гейме, — 6:0, 7:5 за 1 час 24 минуты.

Так Александрова одержала первую победу за шесть матчей. Её серия поражений, начавшаяся ещё на «тысячнике» в Майами в марте, составила пять встреч и вот только теперь оборвалась. Во втором раунде Екатерина выйдет на корт с полькой Магдой Линетт, замыкающей топ-50 рейтинга WTA.

Наконец, 19-летняя Эрика Андреева, пробившаяся на турнир через квалификацию, вышла на корт с француженкой Фионой Ферро, получившей уайлд-кард от организаторов. Андреева-старшая идёт 101-й в рейтинге WTA, а Ферро занимает 142-е место. Это была их первая очная встреча, и дальше прошла француженка.

Андреева неудачно провела первый сет. Юная россиянка не лучшим образом проводила розыгрыши на своей подаче, в каждом гейме позволяя сопернице выходить на брейк-пойнты. И если в середине партии Эрика отыгрывала их, то в начале и в конце не смогла этого сделать. Ферро сделала два брейка, в первом гейме и в седьмом, а в восьмом подала на сет. К слову, это был единственный гейм, в котором у француженки были проблемы на подаче. Но она ушла с четырёх брейк-пойнтов, в том числе с тройного, и под занавес использовала второй сетбол — 6:2 за 46 минут. Анна записала в свой актив 10 активно выигранных очков, а её соперница — всего четыре.

Во второй партии неприятности для Андреевой продолжились. Как и в первом сете, Эрика сразу проиграла свою подачу, а во втором гейме после одного из розыгрышей, проиграв очко в длинном обмене, принялась колотить ракеткой о корт, за что получила предупреждение.

Эрика Андреева разбила ракетку в матче с Фионой Ферро на турнире WTA-250 в Страсбурге-2024 Фото: Кадр из трансляции

Этот гейм Андреева проиграла, равно как и следующий, но в четвёртом гейме отыграла один брейк и сократила отставание до 1:3. Однако это был лишь эпизод. Ферро сделала третий брейк подряд, а два гейма спустя, уже при 5:2, спокойно подала на матч — 6:2, 6:2 за полтора часа.

Турнир WTA-500 в Страсбурге закончится 25 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».