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Анастасия Потапова обыграла Камиллу Рахимову в российском дерби 1-го круга «Ролан Гаррос»

Анастасия Потапова обыграла Камиллу Рахимову в российском дерби 1-го круга «Ролан Гаррос»
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41-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова (Шевченко) в матче первого круга «Ролан Гаррос» — 2024 обыграла соотечественницу Камиллу Рахимову (87-я в рейтинге WTA). Матч завершился со счётом 6:2, 6:3 в пользу Анастасии.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 12:10 МСК
Анастасия Потапова
41
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Камилла Рахимова
87
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова

Встреча продолжалась 1 час 11 минут. Потапова три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Рахимовой ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два выигранных брейк-пойнта из семи.

Соперницей Потаповой во втором раунде Открытого чемпионата Франции станет 76-я ракетка мира Виктория Голубич из Швейцарии, обыгравшая в первом круге представительницу Чехии Барбору Крейчикову (26-я в мировом рейтинге WTA) — 7:6(7:4), 6:4.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024
Календарь «Ролан Гаррос» - 2024
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