Анастасия Потапова обыграла Камиллу Рахимову в российском дерби 1-го круга «Ролан Гаррос»

41-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова (Шевченко) в матче первого круга «Ролан Гаррос» — 2024 обыграла соотечественницу Камиллу Рахимову (87-я в рейтинге WTA). Матч завершился со счётом 6:2, 6:3 в пользу Анастасии.

Встреча продолжалась 1 час 11 минут. Потапова три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Рахимовой ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два выигранных брейк-пойнта из семи.

Соперницей Потаповой во втором раунде Открытого чемпионата Франции станет 76-я ракетка мира Виктория Голубич из Швейцарии, обыгравшая в первом круге представительницу Чехии Барбору Крейчикову (26-я в мировом рейтинге WTA) — 7:6(7:4), 6:4.