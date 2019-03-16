«Тренер нашёл в себе силы встать» Как Казань спасала матч в Лиге чемпионов

В мире мало команд, от которых болельщики ждут ожесточённого сопротивления казанскому «Зениту». И польский клуб «Гданьск» к ним точно не относится. Однако в четвертьфинале Лиги чемпионов поляки на домашней площадке были близки к маленькой сенсации.

Казанский «Зенит» с большим трудом выиграл матч из пяти партий, порой прикладывая поистине героические усилия. Ситуация усугублялась и плохим самочувствием главного тренера команды Владимира Алекно, который страдал от высокой температуры и в перерыве лежал под капельницей. В такой ситуации бразды правления на себя временно взял опытнейший Алексей Вербов. Впрочем, полноценно отработать матч на тренерском мостике он так и не смог: в переломный момент матча его помощь команде на площадке была важнее.

«Если бы Алекно не вышел на матч – его бы никто не упрекнул»

– Алексей, в первую очередь расскажите, пожалуйста, как здоровье Владимира Алекно, который во время игры чувствовал себя плохо и даже лежал под капельницей?

– Владимир Романович вышел и сделал в игре всё, что мог. Ему действительно было тяжело. Он был на грани невыхода на тренерский мостик. Наверное, он мог бы легко пролежать весь матч на кушетке в раздевалке, и никто бы его в этом не упрекнул. Но он нашёл в себе силы, вышел на матч, а в середине ещё и включился в игру, начал работать, несмотря на своё состояние.



Сегодня ему уже лучше, он провёл тренировку команды. У нас очень хороший доктор, который знает, как быстро поставить человека на ноги. Так что всё в порядке.



– Мало кто из болельщиков ожидал, что «Гданьск» окажет именитому сопернику столь серьёзное сопротивление. Вы ожидали подобного? Готовились к такому развитию событий?

– Скажу так: за два дня до нашего матча мы смотрели игру «Гданьск» – «Скра», и для нас, как специалистов, было загадкой, почему эта команда идёт в чемпионате Польши на десятом месте. Если неудачи «Скры» объяснимы, у них были потери, травмы, то результаты «Гданьска» выглядят немного странно, поскольку команда играет очень неплохо. Мы и с их тренером Анастази на эту тему поговорили. Он признался, что это какой-то форс-мажор. На протяжении всего чемпионата играют они вроде бы неплохо, но в итоге всегда чего-то не хватает.



А в целом команда очень интересная, достойная. Есть диагональный Музай – игрок с большим потенциалом, но нестабильный. С нами он провёл один из своих ярких матчей. Но непонятно, это мы позволили ему так вольготно себя чувствовать, или просто у него был хороший день. У него вообще очень хорошие физические данные, он высоко прыгает, и поляки возлагают на него большие надежды в плане сборной, но пока он не полностью их оправдывает.



Есть и другие яркие игроки, тот же Новаковский, два игрока юношеской сборной. Да и тренерский штаб хороший – Андреа Анастази не нуждается в особом представлении. Сыграло свою роль и то, что они уже не могут попасть в плей-офф чемпионата Польши, и единственный шанс спасти сезон для них – это обыграть «Зенит» и пройти в следующий раунд. Они это и попытались сделать.



– Наверное, им было проще, потому что на них не давил результат?

– Да, хорошо известно, что играть с «Зенитом» – одно удовольствие (улыбается). Анастази после матча сказал, что мы, мол, на «Фиате», а «Зенит» – «Феррари». И соперник пробует, рискует, что-то у него получается. А у нас как раз проблемы: и ситуация с Владимиром Романовичем, и то, что я сначала его заменил, потом опять вышел на площадку. Но другого выхода у нас не было.

«Перестали бороться друг за друга, стали искать виноватых»

– Тем не менее, почему матч получился таким трудным для казанцев? При всём уважении к сопернику, «Зенит» – намного более опытная и классная команда.

– Не имена побеждают, а те, кто лучше играет в волейбол здесь и сейчас. «Гданьск» играл очень хорошо, а «Зенит» показал, наверное, не лучшую свою игру, но всё же одержал победу в гостях. Теперь будем готовиться к домашнему матчу. Думаю, даже хорошо, что нам оказали такое сопротивление, что нам пришлось переламывать игру. Но, подчеркну, что если бы мы сами лучше провели концовку второй партии, где всё было в наших руках, то всё могло бы быть по-другому.



Если уж скатиться в статистику, то скажу, что в четвёртом сете у нас был приём – 74 процента, у соперника – 28. И при этих показателях мы проиграли партию! Не припомню, чтобы я видел такое раньше. Это говорит о том, что мы дали им хорошо сыграть на тяжёлых мячах, а со своей атакой не справились так, как мы умеем это делать. Они молодцы, но и нам нужно играть лучше.

В четвёртом сете у нас был приём – 74 процента, у соперника – 28. И при этих показателях мы проиграли партию! Не припомню, чтобы я видел такое раньше.

– Третий сет в матче получился ключевым. За счёт сего удалось переломить ход партии, которая началась катастрофически, и в итоге довести дело до победы?

– Мне кажется, что в какой-то момент команда потеряла уверенность. Мы ещё не проводили тщательный анализ игры, но по ощущениям – не справились с приёмом, как в концовке второй партии, так и в начале третьей, потому и позволили полякам оторваться на семь очков.



Во время перерывов речь шла о том, что потерялся командный дух, мы перестали бороться друг за друга, стали искать виноватых, сваливались на разбор ошибок. В какой-то момент совсем забыли, что это та стадия, где нет времени на разбор ошибок, где нужно просто показывать всё, что есть.



Изменили тактические акценты в атаке. Ну и, как мне уже написали, Вербов-тренер заменил Вербова-игрока (улыбается). Но мелочей не бывает, в игре всё взаимосвязано. Может быть, я вышел, придал какой-то уверенности партнёрам, потому что было видно, что Валентин немного потерялся. Не было у принимающих, как говорится, чувства плеча, а это очень важно. Ребята потеряли контроль над ситуацией, и замена произошла, чтобы вернуть всё на круги своя.



Плюс вовремя подняли эмоциональный фон: где-то подняли в защите, где-то забили тяжёлую доигровку, и стали потихоньку догонять. К тому же вести у «Зенита» – это одно, а победить – совсем другое. Поляки почувствовали, что мы вернулись в игру и не выдержали прессинг, который мы способны создать для любого соперника, если у нас всё получается.

Вовремя проявили бойцовский характер. Не опустили руки. Тренер нашёл в себе силы встать и повести и игру. Это показатель команды! У того же Нгапета многое не получалось, но он в пятой партии в самый важный момент подал три эйса, всё принял и всё решил. Вот показатель! Когда тяжело, все мы находим в себе силы, чтобы собраться, изменить, перевернуть игру.

«Леон сказал, что готовится. Я ответил: «До встречи!»

– Показалось, что «Зенит» по ходу матча расслабился, поэтому и угодил в такую яму.

– Да, такая проблема есть. В последних матчах проигранные партии связаны именно с тем, что мы позволяем себе расслабиться, теряем концентрацию, и потом каким-то героическими усилиями достаём соперника, вырываем, спасаем. Сами себе создаём трудности, которых можно избежать.



Но полностью избавиться от этого, наверное, нельзя. Сам себя не обманешь. Есть истины, которые сложно опровергнуть. Когда ты понимаешь, что ты фаворит, когда легко выигрываешь первую партию, трудно не расслабиться. Хороший пример – матч «Динамо» – «Лубе Чивитанова». Итальянцы выиграли первую партию со счётом 25:10. А что было дальше – все видели.

Такое с любой командой-фаворитом случается. А сопернику терять нечего. Тем более, провал в первой партии стимулирует добавить. Поэтому зачастую происходит так, что команда, крупно проигравшая первый сет, оставшуюся часть матча проводит значительно лучше.

Сам себя не обманешь. Есть истины, которые сложно опровергнуть. Когда ты понимаешь, что ты фаворит, когда легко выигрываешь первую партию, трудно не расслабиться.

– Через неделю «Зениту» предстоит играть ответный матч в Казани. Знаете, что нужно делать с «Гданьском», чтобы матч сложился более спокойно?

– Не будем забывать, что дома и стены помогают. Это будет решающим фактором. Мы видим, как «Шомон» с «Перуджей» дома играет на равных. Хотя Леон там, кажется, уже готовится играть с Казанью, а не с «Шомоном» – я его четыре года знаю и вижу по нему. Повторюсь, команды, которым нечего терять, дома играют здорово. Публика несёт их на себе, становится седьмым, восьмым игроком. Но в Казани мы прекрасно знаем, что делать с соперником. Матч в Польше ничего нового для нас не открыл: то, что Музай может провести классный матч, мы и так знали.



Конечно, мы должны сделать для себя определённые выводы, но я надеюсь, что палка дважды подряд не стреляет. И если мы сами проведём матч более сконцентрированно, то проблем у нас не будет. Мы знаем, что нам нужно побеждать, и мы будем играть только на победу.



Не могу сказать, что мы должны что-то поменять тактически. Мы знаем что делать, как делать. Если мы серьёзно отнесёмся к этому матчу – а мы отнесёмся! – то всё должно быть нормально. Мастерства и желания победить у нас хватает, так что, надеюсь, всё будет хорошо.

Я лично ждал возможности сыграть с Леоном с того самого момента, как узнал, что он подписал контракт с «Перуджей» – с прошлого года. Я с ним общался, он сказал: «Я уже готовлюсь». На что я ему ответил: «До встречи!»

– Вы сказали, что Леон готовится играть с Казанью. А Казань готовится к Леону?

– О Леоне сейчас думать преждевременно. Но нельзя не сказать о том, что лично я давно жду матча с Леоном и его командой. Это будет очень интересное противостояние. Не секрет, что Леон был одним из основополагающих кирпичиков «Зенита» в последние четыре года. Если и «Зенит», и «Перуджа» смогут пройти дальше, нас ждёт интереснейшее противостояние. Я лично ждал его с того самого момента, как узнал, что Леон подписал контракт с «Перуджей» – с прошлого года. Я с ним общался, он сказал: «Я уже готовлюсь». На что я ему ответил: «До встречи!»