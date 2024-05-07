Волков — об ощущениях от первого сезона в качестве тренера: ты пустой

Главный тренер «Белогорья» Александр Волков оценил первый сезон работы в качестве главного тренера.

В мае 2023 года олимпийский чемпион возглавил белгородский клуб. Это первый опыт Волкова на посту главного тренера.

«Ощущения от работы тренером? Они абсолютно разные. Когда ты игрок, ты поучаствовал в этом процессе — забивал мячи, блокировал, подавал, принёс пользу и победил — это одно чувство. У тебя такая эйфория, ты запыхался, задышался, потому что бегал, играл. А когда ты тренер — другое: ты стоял в стороне, наблюдал и просто внутри себя переживал эти эмоции: где-то сдерживал, где-то нервничал. Это немного сложнее. Со стороны стоять, смотреть на всё это намного сложнее, чем играть. Поэтому, наверное, удовлетворение, когда ты тренер, сухое, спокойное. Ты не радуешься, что победил, — ты пустой, тебя отпустило, и нервы ушли, и ты выдохнул. Такое чувство.

Вы смотрели финал «Зенит» — «Динамо»? Алексей Вербов стоял с круглыми глазами, у него была улыбка на лице, но он был абсолютно опустошён. Он так и сказал: «Я сейчас опустошён». У него нет этой эйфории. Он ещё не понял, что победил, — он просто стоял. Наверное, у меня похожие чувства, — сказал Александр Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

По итогам сезона-2023/2024 «Белогорье» заняло третье место в Суперлиге, обыграв в матче за бронзу «Факел» со счётом 3-0 в серии.