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Анна Николенко приостановила игровую карьеру

Анна Николенко приостановила игровую карьеру
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Центральная блокирующая тульской «Тулицы» Анна Николенко приостановила игровую карьеру. Об этом сообщается в телеграм-канале Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Причины такого решения пока не уточняются.

28-летняя Николенко выступала за «Тулицу» с 2021 года. В сезоне-2023/2024 провела 31 матч в чемпионате России, набрала 213 очков, 80 из них на блоке.

Ранее стало известно, что российские доигровщицы Анастасия Капралова и Марина Маркова покинули состав итальянского волейбольного клуба «Игор Горгондзола» (Новара).

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Кроме того, итальянская 24-летняя доигровщица Элена Пьетрини покинула казанский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».

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