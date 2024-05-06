Центральная блокирующая тульской «Тулицы» Анна Николенко приостановила игровую карьеру. Об этом сообщается в телеграм-канале Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
Причины такого решения пока не уточняются.
28-летняя Николенко выступала за «Тулицу» с 2021 года. В сезоне-2023/2024 провела 31 матч в чемпионате России, набрала 213 очков, 80 из них на блоке.
Ранее стало известно, что российские доигровщицы Анастасия Капралова и Марина Маркова покинули состав итальянского волейбольного клуба «Игор Горгондзола» (Новара).
Кроме того, итальянская 24-летняя доигровщица Элена Пьетрини покинула казанский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».