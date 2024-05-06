Итальянский «Конельяно» — победитель женской Лиги чемпионов — 2023/2024

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Итальянский волейбольный клуб «Имоко Воллей Конельяно» стал победителем женской Лиги чемпионов — 2023/2024. В воскресенье, 5 мая, в финале, проходившем в турецкой Анталье, команда из Италии в пятисетовом матче обыграла соотечественниц «Пари Волей Милано» со счётом 3:2 (25:14, 23:25, 25:19, 19:25, 15:9).

В составе победительниц стоит выделить Изабель Хок, набравшую 23 очка, а также американскую доигровщицу Кэтрин Пламмер, которая набрала 21 балл.

«Имоко Воллей Конельяно» во второй раз выиграл Лигу чемпионов. Ранее он становился победителем турнира в сезоне-2020/2021. Также итальянская команда является двукратным победителем чемпионата мира среди клубов (2019, 2022).

Напомним, ранее итальянский «Трентино» стал победителем мужской Лиги чемпионов — 2023/2024.