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Екатерина Ефимова приостановила спортивную карьеру

Екатерина Ефимова приостановила спортивную карьеру
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30-летняя россиянка Екатерина Ефимова, выступающая на позиции центрального блокирующего в ЖВК «Тулица», приостановила спортивную карьеру.

В клубе поблагодарили спортсменку за выступления.

«Катя, спасибо тебе за этот прекрасный период в «Тулице», мы желаем тебе успехов и, конечно же, ждём твоего возвращения на волейбольную площадку!» — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале клуба.

Напомним, блокирующая начинала сезон в турецком «Бешикташе», но уже в середине декабря присоединилась к тулячкам, набрала 105 очков, 21 из которых — на блоке.

Ранее о простановке карьеры объявила другая блокирующая «Тулицы», Анна Николенко.

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