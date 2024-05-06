Главный тренер «Белогорья» Волков рассказал, что изменил бы в волейболе

Главный тренер МВК «Белогорья» Александр Волков рассказал, что бы поменял в правилах современного волейбола.

«Есть в игре много моментов, которые невозможно посмотреть: если мяч улетает в аут и касается защитника, а судьи этого не увидели, то ты не можешь посмотреть этот момент. Что где-то сверху мяч мог коснуться волос или плеча игрока — не можем. Иногда качество картинки и угол обзора при просмотре касания пола настолько спорные, что неизвестное: верное ли решение приняли судьи или нет. Каждая команда настаивает на своём, видит правду только со своей стороны. Таких технических моментов не хватает.

К тому же судьи принимают решения по передаче: человек паснул, подбил, и решение остаётся только на судью. Мы не можем проверить ни по камерам, ни по каким-то запросам. У судей остаются моменты и решения, которые невозможно проверить. Хотелось бы в дальнейшем эти моменты убрать, чтобы тоже было меньше споров», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Полное интервью на «Чемпионате» с Александром Волковым читайте на «Чемпионате» завтра, 7 мая, в 10:00 мск.