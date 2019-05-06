«Тренер сказал, что у нас «стальные яйца». Как «Факел» вырывал бронзовые медали

Егор Клюка стал одним из главных героев волейбольного сезона. Но эмоций от бронзы и ярких побед над «Зенитом» у него нет. Отпуска – тоже.

Новоуренгойский «Факел» завоевал бронзовые медали чемпионата России, чего не было с 2009 года, и впервые в своей истории заработал путёвку в Лигу чемпионов. В «бронзовой» серии волейболисты «Факела» обыграли в двух матчах питерский «Зенит». Один из лидеров команды из Нового Уренгоя Егор Клюка рассказал «Чемпионату», что случилось с командой в третьем сете второго матча и остались ли силы на сборную.

— Что для вас значит это достижение?

— Понимаете, когда долго находишься в клубе, очень хочется добиваться успехов, приносить результат, чтобы порадовать тех, кто сделал из тебя волейболиста. Конечно, мы очень рады тому, чего добились, но останавливаться не собираемся. Мы понимаем, что нам по силам и более высокие достижения.

— Когда было больше эмоций – после бронзы чемпионата России или бронзы клубного чемпионата мира?

— Сложно сравнивать. Ведь один турнир прошёл зимой, сейчас даже воспоминания немного притупились. Мы были рады, но понимали, что всё главное ещё впереди. А тут можно было выплеснуть всё, что накопилось за этот долгий сезон, что цель достигнута, оторваться на полную катушку. Да ещё и при своих болельщиках. Мы очень хотели их порадовать, ведь вместе с ними шли к этой цели. Многие из них поддерживали нас, когда мы ещё играли в Молодёжной лиге. Так что это и их победа тоже.

Бронза и путёвка в Лигу чемпионов. «Факел» ждал 10 лет и дождался Хотя нет. «Факел» ничего не ждал, а вырвал награды в противостоянии с питерским «Зенитом». Тройка призёров определена.

— Что случилось в третьем сете второго матча? Ведь всё шло уже к завершению.

— Честно говоря, сами не понимаем, что там произошло. Просто сумбур какой-то с нашей стороны стал твориться на площадке. Никто не понял, как мы могли проиграть партию в такой ситуации, имея огромное преимущество в счёте.

— Может быть, расслабились после травмы Георга Грозера?

— Сложно сказать, что это было определённое событие на площадке. Мы просто встали. Такое довольно часто происходит с нашей командой, когда вроде бы всё в руках, а мы доводим до пятого сета.

— Это связано с молодостью игроков «Факела»?

— Не думаю. Просто у нас такой вот неповторимый стиль. Сами себя можем загнать в тяжёлую ситуацию, а потом, как Мюнхгаузен, начать себя же вытаскивать. Разве может не понравиться то, как мы играли тай-брейк в Санкт-Петербурге? На клубном чемпионате мира с казанским «Зенитом» и «Скрой»? Да много было матчей, в которых градус борьбы зашкаливал. Болельщикам нравится, я уверен.

— Но и надёжности большей от команды им тоже хотелось бы.

— К этому перейдём в следующем сезоне.

— Вам сложно было перейти в диагональ?

— Мне никаких проблем это не доставило. Я бы сказал, что для меня это вообще самая простая позиция. А вот связующему пришлось непросто. Были моменты, когда Игорь автоматом пасовал мне так, как пасовал бы Артуру Удрису. Получался разнобой. С моей стороны ошибки были.

— Казалось, что эти ошибки начались на фоне усталости. Был даже эпизод, когда Дмитрий Волков с трудом встал на ноги с площадки.

— Усталость присутствовала, конечно. Накопилась по ходу сезона. Затянули игру, хотя могли закончить всё намного раньше. Но ведь мы выиграли, и это главное. Что касается Димы, то он отравился перед игрой. И то, что он вообще вышел на матч и отыграл до конца – честь ему и хвала.

— Первые слова Камило Плачи после того, как всё закончилось?

— Главный тренер сказал, что гордится своими игроками, у которых просто «стальные яйца».

— Сейчас какие планы? Работа в сборной?

— Планов никаких. Хоть как-то успеть бы восстановиться до 12 мая, когда нужно прибыть в Новогорск, где собирается сборная России. Надеюсь, что организм не даст осечки в плане здоровья.

— За финальной серией следите? Счёт не удивил?

— Вот только счёт и знаю. Матчи не смотрел и не собираюсь. Результаты матчей меня не удивили. Жаль только, что в полуфинале против Казани у нас не получилось сделать то, что удавалось дважды в сезоне. Всё было в наших руках, но мы не смогли это воплотить в жизнь. Так что вполне могли бы сейчас рубиться в финале с «Кузбассом». Ну ничего, есть к чему стремиться.