Разберёмся по-мужски? Главные страсти волейбольного финала остались за кадром

Дуэль Алекно и болельщика во время матча, буйные кемеровские болельщики и даже полиция на трибунах. Финал давно не был таким сумасшедшим!

«Кузбасс» – чемпион». Наверное, это самая популярная фраза мая в Кемерово.



В городе сейчас настоящий волейбольный бум. «Кузбасс» совершил, казалось, невозможное. Дважды сокрушив казанский «Зенит» на его площадке, кемеровчане привезли серию домой, и перед своими болельщиками в невероятной борьбе дожали соперника – добыли титул!

За этой историей скрывается настоящая война: и на площадке, и за её пределами.

Звуковая атака

В Кемерово волейболу благоволила даже погода. На дни двух финальных матчей в город заглянуло лето. Поэтому на трибуны спорткомплекса «Арена» никто не торопился: очень уж хорошо и уютно было в парке среди зелени. Болельщики «Кузбасса» переглядывались с казанцами, но ни о какой агрессии речи не было – только улыбки и предвкушение праздника. А ещё дружеские рукопожатия, совместные фото, взаимные подколы. Хозяева вели себя уверенно, им оставался шаг до победы, а гости верили в пятый матч в Казани. Инстаграм фанатов «Зенита» пестрил оптимистичными хэштегами, намекающими на то, что счёт в серии сравняется.

Внутри «Арены» кипела работа. С самого утра в Кемерове репетировали награждение. Что интересно, вывод надписи «Кузбасс» – чемпион России-2018/19» проверяли аккурат во время опробования площадки казанцами. Что ж, это своего рода война – на ней все средства хороши.

В Кемерово болели здорово. Многочисленный фан-клуб, не затихал ни на секунду, а ведущий подтягивал и остальные сектора. Чтобы превратить зал в настоящий котёл, раздали дудки. Но задумка не удалась: если кому громкая какофония и помешала, то только хозяевам.



«Зенит» в третьей игре был хорош. Гости играли спокойно и уверенно. В центре блистал Артём Вольвич, неудержим был Михайлов, а вот «Кузбасс» не мог справиться с приёмом. Всё закончилось быстро, в трёх сетах. Ближе к концу встречи зал затих, в нём раздались заряды казанских фанов. А в проходе сиротливо лежали баллоны, с помощью которых чемпионов должны осыпать конфетти. Тогда показалось, что они могут и не пригодиться.

В рядах казанцев появилось оживление, разговоры о пятом матче стали увереннее. А вот Алексей Вербов в своих оценках осторожничал. «Будем надеяться, посмотрим», — устало сказал либеро и отправился в отель. Кстати, от «Арены» до гостиницы, в которой остановился «Зенит», было всего пять минут пешком, поэтому многие игроки предпочли автобусу прогулку по парку.

Изнанка золотого матча

На второй день в Кемерове учли ошибки. Дудок не было, зато поддержка стала намного мощнее и слаженнее. Да и команда, начиная со второго сета, поймала кураж.

В картину финала жирные мазки своим бездействием добавили судьи. Николай Книжников будто потерялся в происходящем. Он принял ряд спорных решений, забыл про существование карточек. В итоге вторая половина финала из красивого зрелища превратилась в настоящую битву.

Владимир Алекно прессовал судей. Сначала линейного, допустившего явную ошибку, исправленную позже повтором, а затем главного арбитра и инспектора встречи. В ответ зал начал не просто гудеть, а оскорблено завывать.

Апофеозом стал розыгрыш при счете 16:15 в четвёртом сете. Казанцы требовали касания в защите у игрока «Кузбасса», а судьи его упорно не видели. Болельщик в майке с номером 1 вступил в перепалку с тренером «Зенита», предлагая ему выйти и разобраться по-мужски. Алекно предложил сделать это после встречи. В итоге дуэль так и не состоялась.

Спустя несколько секунд из квадрата разминки выбежал Лоран Алекно, которого с трудом успокаивали партнёры. Что произошло – непонятно. Говорили о бутылке, которую якобы кинули в запасных, но та не долетела. Правда или нет – неизвестно.

Несладко пришлось и фанатам казанцев: в их адрес тоже направлялись нелицеприятные жесты, им тоже предлагали выйти. Это было странно, учитывая, что из семерых болельщиков, добравшихся до Кемерово, трое – девушки. В итоге болельщиков «Зенита» окружила полиция, и с её помощью фан-движение «Зенита» «Первый Темп» покинуло зал.

«Кемерово голодное, а мы – сытые»

Огонь полыхал и на площадке. Сыграла рокировка Алекно, заменившего Нгапета на Спиридонова. С помощью доигровщика, практически весь сезон просидевшего на скамейке запасных, казанцы сравняли счёт. При 23:23 мяч снова достался Спиридонову, но тот упустил шанс стать героем встречи, отправил мяч в сетку. А в следующем розыгрыше всё закончилось. Заслуженную золотую точку поставил Ярослав Подлесных. Зал взорвался, а главный творец этого праздника – Туомас Саммельвуо – через мгновение взмыл едва ли не под самый потолок «Арены». Почти как Алексей Леонов, в честь которого назвали аэропорт столицы Кузбасса.

Кемерово ликовало, а Казань плакала. Владимир Алекно даже не вышел на церемонию награждения, а команда покинула зал, едва получив серебряные медали. Кстати, практически все игроки сразу же их с себя сняли. Возможно, на фарт. Ведь уже 18-го числа «Зениту» предстоит финал Лиги чемпионов против итальянской «Чивитановы».

Заслужил ли победу «Кузбасс»? Да, конечно. В Кемерове за несколько лет создали по-настоящему дружную и сплочённую команду, которая наверняка ещё потреплет нервы всем в Лиге чемпионов. Вряд ли кто-то из топов не захочет получить в соперники дерзкого новичка главного европейского турнира.



«Кемерово было голодное, а мы – сытые. Они больше хотели стать чемпионами», — сказал Владимир Алекно после матча. И это правда. Кроме того, у кемеровчан был замечательный козырь в лице болельщиков. Ну а Казани предстоит перестройка.



Победа «Кузбасса» – событие года в российском волейболе. И, как бы ни было обидно казанским болельщикам, – это свежий ветер. Теперь Туомасу Саммельвуо предстоит вдохнуть этот ветер в паруса сборной России. Удачи, Туомас! А пока – гуляй, Кемерово!