«Мы воcстали из пепла». Волейболистка «Динамо» — о победе в Суперлиге

Доигровщица «Динамо-Ак Барс» Ангелина Сперскайте прокомментировала победу своей команды в чемпионате России. Волейболистки казанского клуба обыграли калининградский «Локомотив» со счётом 3:0 (25:22, 25:16, 25:18), одержав победу в серии с общим счётом 3-2.

«Мы воcстали из пепла. Два таких матча были в Калининграде… и мы просто переломили всё, что можно, на этом эмоциональном подъёме. Мы очень хотели вернуться в Казань и победить дома. Это получить золотые медали дома… Это просто… Нет слов», — приводит слова Сперскайте пресс-служба «Динамо-Ак Барс».

Отметим, что для казанского клуба это седьмые золотые медали национального первенства в истории. В серии за бронзовые медали чемпионата женской Суперлиги победу одержала «Ленинградка».