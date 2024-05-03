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МГТУ из Москвы завоевал путёвку в Суперлигу вместо «Югры-Самотлор»

МГТУ из Москвы завоевал путёвку в Суперлигу вместо «Югры-Самотлор»
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Мужской волейбольный клуб МГТУ из Москвы стал победителем сезона-2023/2024 Высшей лиги «А» и завоевал путёвку в Суперлигу на следующий сезон. Столичная команда займёт место «Югры-Самотлор», завершившей сезон в чемпионате России на 16-й позиции.

В текущем сезоне во втором дивизионе московский клуб вышел в финал с первой позиции в группе «Запад», а далее выиграл 12 из 16 матчей, став чемпионом турнира. Команда набрала 61 очко, второе место занял барнаульский «Университет» с 46 очками, бронза у «Ярославича».

После победы стало известно, что спортивным директором клуба назначен олимпийский чемпион Тарас Хтей. Свою профессиональную карьеру волейболист начинал как раз в составе МГТУ.

В последний раз московский клуб выступал в Суперлиге в сезоне-2004/2005. В 2021 году команда стала чемпионом Высшей лиги «А» и получила право на повышение, однако клуб отказался от перехода.

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