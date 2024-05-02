Михайлов: по ходу сезона мы показывали, что «Зенит» – это семья

Диагональный волейбольного клуба «Зенит-Казань» Максим Михайлов поделился своими эмоциями от победы в чемпионате России.

«Для меня это уже девятое чемпионство и каждое – отдельная история. В этом году лично для меня тяжело складывался плей-офф и финал. Но командой мы вытащили этот титул. Сегодня и по ходу сезона мы показывали, что «Зенит» – это семья. А болельщики – наш седьмой игрок. И в Казани, и здесь они всегда были с нами и оказывали большую поддержку. Большая заслуга в нашей победе принадлежит им», — приводит слова Михайлова пресс-служба казанского «Зенита».

Третий матч финальной серии российской волейбольной Суперлиги между московским «Динамо» и «Зенитом-Казань» завершился победой казанцев со счётом 3:1 (25:20, 25:22, 17:25, 25:20). «Зенит-Казань» выиграл финальную серию со счётом 3-0 (3:0, 3:1, 3:1) и стал чемпионом России сезона-2023/2024.