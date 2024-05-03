Стала известна символическая сборная мужской Суперлиги-2023/2024

Завершился плей-офф мужской Суперлиги-2023/2024. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) опубликовала символическую сборную чемпионата России.

MVP — Владислав Бабкевич, диагональный «Зенит» (Санкт-Петербург).

Диагональный — Мохамед Аль Хачдади, «Белогорье» (Белгород).

Блокирующие — Иван Яковлев, «Зенит» (Санкт-Петербург); Илья Власов «Динамо» (Москва).

Доигровщики — Роман Пакшин, «Кузбасс» (Кемерово); Дмитрий Волков, «Зенит-Казань».

Связующий — Майка Кристенсон, «Зенит-Казань».

Либеро — Сантьяго Данани, «Факел» (Новый Уренгой).

Тренер — Александр Волков, «Белогорье».

Напомним, третий матч финальной серии российской волейбольной Суперлиги между московским «Динамо» и «Зенитом-Казань» завершился победой казанцев со счётом 3:1 (25:20, 25:22, 17:25, 25:20). «Зенит-Казань» выиграл финальную серию со счётом 3-0 (3:0, 3:1, 3:1) и стал чемпионом России сезона-2023/2024.