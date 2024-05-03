Определилась символическая сборная женской Суперлиги-2023/2024, MVP — Эбрар Каракурт

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Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) опубликовала символическую сборную женской Суперлиги-2023/2024.

MVP — Эбрар Каракурт, «Локомотив» (Калининград).

Диагональная — Анастасия Гарелик, «Ленинградка» (Санкт-Петербург).

Блокирующие — Ангелина Лазаренко, «Динамо-Ак Барс» (Казань); Виктория Пушина «Динамо» (Москва).

Доигровщики — Светлана Гатина, «Протон» (Липецк); Ирина Капустина, «Динамо» (Москва).

Связующая — Ирина Филиштинская, «Локомотив».

Либеро — Валерия Перова, «Ленинградка».

Тренер — Зоран Терзич, «Динамо-Ак Барс».

Напомним, в финальной серии плей-офф чемпионата России волейболистки «Динамо-Ак Барс» обыграли калининградский «Локомотив» с общим счётом 3-2 и в седьмой раз стали чемпионками России. Бронзовые медали достались команде «Ленинградка».