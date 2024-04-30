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«Не думали, что получится так легко». Гарелик — о победе в серии за бронзу женского ЧР

«Не думали, что получится так легко». Гарелик — о победе в серии за бронзу женского ЧР
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Волейболистка «Ленинградки» Анастасия Гарелик прокомментировала победу в серии за бронзовые медали чемпионата женской Суперлиги. Волейболистки из Санкт-Петербурга в гостях переиграли московское «Динамо» в пятом матче серии и стали обладателями наград.

«Не думали, что получится так легко выиграть в Москве, потому что домашняя площадка всегда даёт преимущество. Но понимали, что последний бой, нужно всем выложиться. Всем было тяжело в игре по состоянию здоровья. Конечно, хотелось взять реванш за Кубок у Москвы. По окончании того турнира кто-то из «Динамо» сказал, что выигрывает сильнейший. Хочу сказать, что я с этим согласна (улыбается).

Москва – суперкоманда. И весь сезон нам не удавалось сыграть положительно с ней, так что рады, что так сложилось в концовке. И медали долгожданные для «Ленинградки» и лично меня – это первая за пять лет медаль в команде. Мы хорошо сыграли на блоке, тактически справились лучше, наверное, и физически нас хватило больше, чем Москву», — приводит слова Гарелик пресс-служба «Ленинградки».

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