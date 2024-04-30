Кашин — о бронзе женского ЧР: в нашей команде каждый был готов отдать всё для победы

Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин прокомментировал победу в серии за бронзовые медали чемпионата женской Суперлиги. Волейболистки из Санкт-Петербурга в гостях переиграли московское «Динамо» в пятом матче серии и стали обладателями наград.

«Главное, в чём было наше преимущество, – у нас была команда, где каждый был готов отдать всё для победы. Накануне у нас тренировалось всего три человека, утром никто не поехал на тренировку, потому что некому было. Гарелик отправилась, не могла играть, выходила на морально-волевых. Даже Чернова сказала, что, если понадобится, выйдет как угодно, даже с дыркой в животе. Любой человек этой команды готов был выйти и отдать всё для победы. Поэтому мы выиграли четыре медали в этом году: показали лучший результат в истории питерского и ленинградского волейбола», — приводит слова Кашина пресс-служба клуба.

Вчера, 29 апреля, волейболистки «Ленинградки» из Санкт-Петербурга в гостях переиграли московское «Динамо» в пятом матче серии и стали обладателями наград. Встреча завершилась победой петербургского клуба со счётом 3:0 (25:23, 25:22, 25: 20).