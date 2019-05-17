«Надо разобраться в себе». Казанский «Зенит» ждёт самый трудный финал

В субботу, 18 мая, в Берлине состоится финал Лиги чемпионов по волейболу. Перед этим матчем всё идёт совсем не по привычному сценарию. «Зенит-Казань» – не чемпион России, а итальянская «Чивитанова» наоборот прервала серию проигранных финалов. Исходя из этого результат финала Лиги чемпионов тоже должен быть нелогичным. Хотя есть ли в спорте логика?

«Сытые против голодных»

Именно этими словами тренер Владимир Алекно объяснил поражение казанцев в финале с «Кузбассом». И действительно, ещё неделю назад можно было говорить, что Казань сыта и ей не так важны победы. Но один проигрыш поменял всё. К нему в казанском клубе отнеслись как к трагедии. Ни о каких «да ладно, проиграли, бывает» речи нет. А сезон ещё и без трофея Лиги чемпионов будет провальным. Если три внутренние победы можно было зачесть как оценку «удовлетворительно», то теперь казанцы подошли на грань «неуда». Чем не мотивация?



Не будем забывать и то, что матч может стать последним в карьере многолетнего либеро «Зенита» и сборной России Алексея (точнее, Алексея Игоревича) Вербова. Всем хотелось бы, чтобы заслуженный ветеран ушёл на тренерскую работу на мажорной ноте. Хотя уйдёт ли он?

С другой стороны, у «Чивитановы» своя мощная мотивация. Команда проиграла семь финалов подряд и была близка к восьмому поражению: 0:2 по сетам на выезде с «Перуджей» в чемпионате. Но судьба, видимо, решила, что вдоволь наигралась со звёздной, но неудачливой командой. Итог – 3:2, и на лицах этой звёздной компании наконец появились улыбки. Хозяевам не помогли даже 15 эйсов. Все разбилось о выдающуюся игру «Чивитановы» в атаке – 63% на команду! Но бесшабашной радости не было: итальянцы помнили, что новый финал – через четыре дня.

Семь проигранных финалов «Чивитановы»



Суперкубок Италии-2017. «Перуджа» – «Чивитанова» – 3:1;

Клубный чемпионат мира-2017. «Зенит-Казань» – «Чивитанова» – 3:0;

Кубок Италии-2018. «Перуджа» – «Чивитанова» – 3:1;

Чемпионат Италии-2018. «Перуджа» – «Чивитанова» – 3-2 в серии;

Лига чемпионов-2018. «Зенит-Казань» – «Чивитанова» – 3:2;

Клубный чемпионат мира-2018. «Трентино» – «Чивитанова» – 3:1;

Кубок Италии-2019. «Перуджа» – «Чивитанова» – 3:2.

Буквально за неделю команды поменялись ролями. Но итальянцы явно ещё не насытились, а Казань почувствовала такой нужный в последние годы голод до побед. Тем интереснее.

Превратности судьбы

На самом деле, у команд из России и Италии куда больше переплетений, чем кажется. Взять, к примеру, Мэтта Андерсона и Цветана Соколова. Для обоих берлинский финал станет последним матчем в составе нынешней команды. Казанский американец отправится в Италию (правда, не в «Чивитанову», а в «Модену»), а вот болгарину свой последний матч в «Чивитанове» предстоит сыграть против своей будущей команды. Соколов в следующем сезоне переезжает в Казань, и ради этого Максим Михайлов будет вспоминать навыки работы в доигровке.

Теперь возьмём другую пару — Эрвина Нгапета и Йоандри Леала. Приезда этих легионеров в командах ждали. Но на выходе пока получается не лучшая картина. Нгапет играет всплесками, как артист, которого отправили на лучшее в мире производство – производство побед. Говорить о 100-процентной совместимости не приходится, хотя «Зенит» и засиял новыми красками, особенно в защитных действиях. Вот только результата в виде трофеев это пока не приносит. Будем надеяться, только пока. Хотя в Италии уже пошли слухи о возвращении Нгапета в «Модену».



Леал же пока оказался лишь «одним из» в магическом квадрате с Соколовым, Хуантореной и Симоном. Настоящим лидером команды стать ему не удалось. Ему не хватает стабильности.

Не будем забывать и об Османи Хуанторене. Наверное, многие помнят, что в своё время этот беглый кубинец, а ныне итальянец поиграл в Уфе. Не менее громкой получилась и история с несостоявшимся переездом в Казань в 2012 году. Хуанторена подписал предварительный контракт с казанским клубом, но разорвал его. Всему виной женщина – жена Османи, Гленда, которая устроила скандал и категорически отказалась переезжать в Россию. Не было бы счастья, да несчастье помогло: так в Казани появился уже упомянутый Мэтт Андерсон.

Третий раунд

Команды встречались друг с другом не раз, но последние две очные встречи останутся в памяти у всех любителей волейбола.



Год назад команды сошлись в Казани, в финале Лиги чемпионов. И тогда «Чивитанова» едва не украла победу у Леона и компании. Итальянцы вели 2:1 по сетам, могли выиграть и четвёртую партию, да и на тай-брейке выигрывали 11:7. Но на авансцену вышел Александр Бутько. Серия его подач восстановила равновесие, а Леон дожал соперника, в своём последнем матче за Казань.

В декабре 2018 года турнирные пути клубов пересеклись уже в Польше, на клубном чемпионате мира. И здесь итальянцы вернули должок сполна: в 5-й партии они отыгрались со счёта 9:14. На столь высоком уровне такое бывает один раз из миллиона! Казанцы до сих пор хорошо помнят это поражение, которое, кстати, лишило их шансов защитить свой титул.

Что же будет в третьем раунде?

«Чивитанова» – это «дрим-тим». Предлагаю меньше смотреть туда и называть имена соперников, это может вызвать восторг. Нам больше нужно в себе разобраться», – сказал Алекно перед вылетом в Берлин. Ясно, что оправиться от поражения в чемпионате «Зениту» было непросто. Поэтому в команде пошли на необычный ход – провели командный ужин. Но разобрались ли?

Ситуация складывается так, что обе команды подходят к финалу в не самом обычном состоянии. Казань – после громкого провала в чемпионате, «Чивитанова» – после яркой и неожиданной победы. Сейчас трудно сказать, как это повлияет на команды, но зрители вправе ждать третью часть волейбольного триллера, которая по накалу превзойдёт первые две.

Такой волейбол по страстям даже футбольной Лиге чемпионов не уступит. Верим в Казань!