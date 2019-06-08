Нью-Йорк? Нет, Уфа! Даже американцы в восторге от этапа Лиги наций в России

По чём на Россию сходить?

Уфа принимает Лигу наций второй год подряд – и кажется, что стало только лучше. Так, очень приличная аудитория была уже на первом матче. Матче, в котором не играла сборная России.

Фото: «Чемпионат»

А еще за пару дней в городе совсем не было рекламы, на «Уфа-Арену» в спешке вешали баннер, посвященный турниру, а в кассах было полно билетов. К слову, билеты здесь продают отдельно на дневные матчи, а отдельно – на матчи сборной России. Абонемент на три матча россиян можно приобрести по цене от 600 рублей. Комфортные места поближе к площадке будут стоить уже порядка 2000 рублей. А вот на три матча без нашей команды можно было попасть от 1900 рублей.

Фото: «Чемпионат»

Активностей внутри, возможно, не так много, как хотелось бы, но, с другой стороны, ничего не отвлекает от процесса. Разве что площадка довольно далеко расположена от некоторых секторов. К тому же, телевизионщики частично перекрывали вид, мешая зрителям наблюдать за событиями. А посмотреть в первый день было на что.

Американцы проиграли. Но все равно довольны

Вывеска матча-открытия этапа была отличной: Италия – США. И команды оправдали надежды зрителей, выдав отличный матч. На первый взгляд фаворитами выглядели американцы, в состав которых подъехали Максвелл Холт, Мика Кристенсон и Бен Патч. Но итальянцы взяли своё сыгранностью. Джон Спироу явно решает свои задачи, проверяя разные варианты. Холт и Патч в итоге отыграли весь матч, а вот Кристенсон уступил место номинально третьему связующему – своему тёзке – Мике Маа. Кроме того, не выходили у американцев Тэйлор Сандер и Эрик Шоджи.

Фото: «Чемпионат»

Ключевой в этом матче стала третья партия. Американцы уничтожили соперника во втором сете и здорово начали третий, но россыпь глупых ошибок (например, сразу три касания сетки у блокирующих за отрезок между техническими тайм-аутами) вернули Италию в игру. А там Джанелли своего визави Маа переиграл. В итоге 3:1 в пользу Италии.



Впрочем, американцы не особенно расстроились. Джон Спироу выдал набор дежурных фраз, отдав должное сопернику и посетовав на ошибки. Кстати, на пресс-конференции перед началом этапа американский тренер восхвалял программу правительства Башкортостана «Волейбол в каждый двор». Интересно, лукавил или правда понравилось?

Бен Патч же выглядел так, как будто выиграл. На вопрос о причинах поражения диагональный ответил: «А что вы хотите? Мы же первый раз в таком сочетании играем». Гораздо охотнее американец рассыпался в комплиментах Уфе и организации этапа. А когда его спросили, на какой город США похожа столица Башкирии, Патч без тени сомнения ответил: «Нью-Йорк». Добавив, правда, затем, что это шутка.



Итальянцы отправили отдуваться к прессе Олега Антонова. Тот на блестящем русском поведал собравшимся, что рад вернуться в Уфу, несмотря на провал в «Урале» в минувшем сезоне. Правда, играл итальянец совсем не на «Уфа-Арене».

Расти от игры к игре

Ну а следом на площадку вышли команды России и Португалии. К стартовому свистку зал был заполнен процентов на 70, к финалу матча – и того больше. Неплохо для рабочего дня.



Что касается матча, то Россия выиграла на классе. Больше всего очков набрал Дмитрий Волков (15). Результатом в команде довольны, содержанием игры на данный момент – тоже.



И Денис Земченок, и Туомас Саммелвуо в своих комментариях были едины. Главная цель команды сейчас – расти от игры к игре. И пока получается. Даже несмотря на некоторые сюрпризы со стороны организаторов: так, освещение во время игр довольно сильно отличалось от опробования. Так что подачу приходилось находить в боевых условиях. Которые все же были равными для всех.

Земченок, кстати, отыграл матч от звонка до звонка, тем самым, можно сказать, усадив на скамейку Виктора Полетаева. Саммелвуо после матча отметил, что у каждого зрителя может быть свое мнение относительно состава, но решение принимает он. Финн вообще был очень собран, позволив себе улыбнуться, только заговорив о болельщиках.

Их нельзя не отметить. Поддержка действительно была колоссальной. И надо сказать, что речь не только об уфимцах. Нет, сегодня на трибунах можно было встретить болельщиков в футболках едва ли не всех клубов Суперлиги!

Миссия Португалии

Ну а у Португалии в этой Лиге наций своя миссия. Как сказал после матча лидер этой команды Алекс Феррейра, для этой страны само попадание в Лигу наций (в прошлом году португальцы выиграли Евролигу) – огромный успех. Что ж, первая победа у Португалии уже есть: на первой неделе турнира эта команда обыграла Болгарию.



Напоследок Феррейру попросили сравнить Криштиану Роналду и Егора Клюку. Португалец показал себя настоящим патриотом, заявив, что Роналду – лучший в мире. Но отдал должное Феррейра и россиянину, отметив, что Клюка – отличный спортсмен.



Что ж, до славы Роналду Егору действительно ещё работать и работать. А вот в части титулов российская волейбольная сборная футбольной Португалии не уступит.

Праздник каждый день

В Уфе ощущение праздника. И с каждым часом оно только усиливается. После матча у служебного входа собралась целая толпа – болельщики ждали своих кумиров.

Фото: «Чемпионат»

Готов ответственно заявить – Уфа достойна принять матчи ЧМ-2022. Они справятся. Ну а завтра нас ждёт продолжение. С очень громкой волейбольной вывеской: Россия – США.