Россия просто не могла проиграть США. У команды – рекордная поддержка!

Зачем португальцам рулоны туалетной бумаги, какой российский волейболист очень популярен у девушек и как громить США при полных трибунах.

Казалось, что первый день Лиги наций в Уфе был идеальным. Но в субботу в «Уфа арене» было ещё жарче. В такой невероятной атмосфере сборная России просто не могла проиграть.

Фелпс с насморком

А началось все с матча Италии и Португалии. После того, как португальцы поупирались в игре с Россией, казалось, что они могут навязать борьбу и Италии. Но в итоге матч Алексу Феррейре и компании совсем не удался. Тренер сборной Уго Силва в третьем сете откровенно махнул рукой на исход встречи, выпустив резервистов.

Возможно, всё дело в не самом лучшем физическом состоянии португальцев. Они зашли на арену, держа в руках рулоны туалетной бумаги. Как объяснил Феррейра, волейболисты простудились, почти все сейчас мучаются насморком.

Не помог сборной Португалии и Фелпс! Да-да, такое имя нанесли на футболку центрального блокирующего Фелипе Мартинша. В спорте он пока добился куда меньшего, чем самый титулованный в истории олимпиец Майкл Фелпс. Да и матч против Италии ему совсем не удался. Где-то итальянцам и откровенно везло: так, после удара Олега Антонова мяч от блока отскочил ему в плечо и приземлился на стороне уже готовых праздновать «Monster block» португальцев.

Кстати, у уфимской публики под четким руководством ведущего весьма неплохо получается сопровождать звуковые дорожки VNL, посвященные игровым событиям. Зрители активно изображали блоки, а также имитировали подачу после эйсов. Смотрится это здорово, особенно в полном зале!

После матча всех повеселил Симоне Джианелли. Главная звезда сборной Италии признался, что Олег Антонов учит его русскому языку, но наотрез отказался демонстрировать свои знания. «Боюсь, он учит меня слишком плохим словам», — рассмеялся Джианелли.

Власов – самый популярный

Между играми на арене практически никого не остаётся – все плавно перетекают в фойе. Кто-то встречается с друзьями, кто-то использует время, чтобы перекусить, а кто-то закупается сувенирной продукцией Лиги наций. Кстати, отличное решение организаторов – перенести продажу атрибутики на 2-й этаж «Уфа арены». Отбоя от людей не было!

Вообще, к организации этапа нет никаких вопросов. Как болельщикам, так и журналистам в Уфе очень комфортно, созданы все условия как для волейбольного отдыха, так и работы. Ну а если какие-то мелкие проблемы возникают, решаются они очень быстро, не оставляя никаких негативных последствий.

Но вернёмся в фойе, где, помимо, сувенирной продукции популярностью пользуются картонные ростовые фигуры игроков сборной России. В ассортименте Илья Власов, Дмитрий Волков и Виктор Полетаев. Кажется, что популярнее всех блокирующий «Динамо». Его фигуру чаще всего обнимают девушки при фотографии.

Это было УФИгенно!

Ну а сам матч между Россией и США прошёл просто на одном дыхании. Достаточно сказать, что встреча установила рекорд посещаемости для матча Лиги наций в нашей стране. 8080 зрителей присутствовали на игре!

Раньше видеть, чтобы весь зал в едином порыве пел гимн страны, мне приходилось только на европейских матчах. Но в Уфе с самых первых слов мелодию гимна подхватили трибуны. Не удержался даже итальянец Серджио Бузато: один из тренеров сборной России активно подпевал. А вот Туомас Саммелвуо после матча признался, что пока не готов на такой поступок. Хотя и понимает Витала Хейнена, который поёт «Мазурку Домбровского» вместе с поляками.

Зажигал и медведь – талисман сборной России. Сначала в одном из тайм-аутов он залез на судейскую вышку к поляку Войцеху Марошеку. Надо сказать, арбитр оценил шутку и, улыбаясь, отбил «пять» Мишке.

А затем маскот и вовсе поверг всех в шок, разыграв сценку с актерами, изображавших зрителей. По сценарию, попавший в объектив Kiss-камеры молодой человек не реагировал на свою девушку, зависнув в своем телефоне. Тогда за дело взялся Мишка. Он облил парня водой, а девушку забрал с собой. Так что даже на трибунах «Уфа-Арены» никто не расслабляется!

Ну и сборная России, конечно, доставила удовольствие своим поклонникам игрой. Саммелвуо после матча признал, что очень доволен командой, назвав этот матч лучшим в Лиге наций для России. И действительно, было, чему радоваться.

Наконец показал товар лицом Виктор Полетаев, забивший более 60% в атаке. Здорово команда отработала на блоке, где хорош был Игорь Филиппов (пять блоков). После матча блокирующий скромничал, говоря о том, что старалась вся команда, но был явно доволен своей игрой.

Россиянам удалось выключить пару доигровщиков Дефалько – Муагутутиа. Поначалу американцев тащил Бен Патч, но и он вскоре устал бороться с высоченным блоком. Грустному Джону Спироу осталось только развести руками. И надеяться, что Мика Кристенсон (связующий проводил свой первый матч в Лиге наций в этом сезоне) быстро найдет взаимопонимание с нападающими. А вот на Мэтта Андерсона рассчитывать пока не приходится. Экс-игрок казанского «Зенита» только-только приступил к тренировкам на базе американцев в Анахайме.

Максвелл Холт поприветствовал журналистов фразой «Добрый вечер» на русском. Блокирующий не забыл ее со времен выступлений за «Динамо». Правда, потом перешел на английский. Холт несколько раз повторил, что этот матч для американцев будет большим уроком.

Ну а россияне в это время благодарили болельщиков. Туомас Саммелвуо подчеркнул, что полные трибуны в Уфе важны для всего российского волейбола, и это придает дополнительную ответственность для команды.

«Я видел много детей на трибунах сегодня. Надеюсь, что завтра или в понедельник кто-то из них скажет: «Мама-папа, я хочу играть в волейбол». Это ответственность для всей нашей команды, мы ее чувствуем и осознаем», — подчеркнул тренер сборной России.

Ну а в воскресенье России предстоит закрыть этап в Уфе игрой против Италии. И что-то мне подсказывает, что атмосфера на этой встрече будет точно не хуже субботней.