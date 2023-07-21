Было очень жарко: Польша, Япония, США и Италия продолжают борьбу за трофей. А французы и бразильцы оказались не у дел!

«Нам нужно было играть с умом». Остались лишь четыре претендента на победу в Лиге наций

Накал страстей в польском городе Гданьск, где проходит финальная стадия мужской волейбольной Лиги наций, только нарастает. На арене остались сильнейшие, и каждая команда способна добраться до титула.

«Немногие ждали от нас такого уровня игры»

Первым полуфиналистом Лиги наций стала сборная Соединённых Штатов. «Звёздно-полосатые» в пяти сетах переиграли сборную Франции. Действующие олимпийские чемпионы прекратили борьбу за очередной трофей.

Французы помогали соперникам своими ошибками на подачах и техническим браком. Всё могло закончиться быстро, поскольку американцы повели 2:0, но Франция вернулась в игру и сравняла счёт – 2:2. Всё благодаря связке Антуан Бризар – Жан Патри, которые помогли команде выиграть и прошлогоднюю Лигу наций, и Олимпиаду. Но в этот раз счастливого конца не случилось, и американцы всё-таки дожали соперников в пятой партии.

«Нелепая защита на безобидном высоком мяче, ошибка судей и эйс, которого можно было избежать – вот из этого сформировалось наше поражение. Обидно, ведь мы смогли отыграться с 0:2 и хорошо начали тай-брейк. С другой стороны, немногие ждали от нас такого уровня игры в Гданьске», – сказал Бризар.

Соперником США в полуфинале станет сборная Италии. Действующие чемпионы мира и Европы без проблем обыграли Аргентину – 3:0. Встреча длилась немногим более часа. Это и неудивительно, учитывая, что аргентинцы выходили на игру с потерями в составе – диагональный Бруно Лима и блокирующий Николас Серба получили повреждения и не могли помочь команде.

А героем матча стал 21-летний доигровщик итальянцев Алессандро Микьелетто. Ему удалось реализовать 13 из 19 атак, сделав один эйс и один блок.

Алессандро Микьелетто Фото: volleyballworld.com

На эмоциях забыли про волейбол

Особых сложностей в четвертьфинале Лиги наций не было и у Японии. Пятая команда мирового рейтинга не испытала проблем во встрече со сборной Словении. Итог показателен – уверенная победа в трёх сетах.

Японцы играли уверенно, а словенцы страдали из-за собственных ошибок: брака в передачах, подач в сетку, атак в аут. Стоит отметить, что японцы смогли впервые в истории пробиться в полуфинал мужской Лиги наций.

Но в полуфинале японцев уже ждёт Польша. Хозяева подарили публике в Гданьске настоящее шоу, нокаутировав мощных вроде бы бразильцев.

На арене было очень горячо. Показателен эмоциональный эпизод игры.

В одном из розыгрышей диагональный сборной Бразилии Алан отыгрался от рук Сливки и сравнял счёт. Поляки не согласились и взяли видеопросмотр. Спорное решение судей было принято в пользу хозяев площадки – последним мяча вроде бы коснулся бразилец. Бруно и Дал Зотто выразили свое негодование арбитрам, а тренер южноамериканцев получил жёлтую карточку.

Бразильцы на эмоциях будто бы забыли, как играть в качественный волейбол, и почти весь матч прошёл под диктовку поляков. Итоговый счёт – 3:0.

«В целом Польша заслуженно выиграла. Их подача сыграла решающую роль. Чтобы играть против команд вроде Польши и Италии, нам нужно быть в лучшей форме, а у нас Леал начал тренироваться только несколько дней назад. У нас нет физически сильной команды, поэтому нам нужно быть более терпеливыми, играть с умом. Это не всегда получалось», – сказал после матча Бруно.

Уже в субботу, 22 июля, будут сыграны полуфиналы. Финал – 23 июля.