«Нам нужно было играть с умом». Остались лишь четыре претендента на победу в Лиге наций

Накал страстей в польском городе Гданьск, где проходит финальная стадия мужской волейбольной Лиги наций, только нарастает. На арене остались сильнейшие, и каждая команда способна добраться до титула.
«Немногие ждали от нас такого уровня игры»
Первым полуфиналистом Лиги наций стала сборная Соединённых Штатов. «Звёздно-полосатые» в пяти сетах переиграли сборную Франции. Действующие олимпийские чемпионы прекратили борьбу за очередной трофей.
Французы помогали соперникам своими ошибками на подачах и техническим браком. Всё могло закончиться быстро, поскольку американцы повели 2:0, но Франция вернулась в игру и сравняла счёт – 2:2. Всё благодаря связке Антуан Бризар – Жан Патри, которые помогли команде выиграть и прошлогоднюю Лигу наций, и Олимпиаду. Но в этот раз счастливого конца не случилось, и американцы всё-таки дожали соперников в пятой партии.
«Нелепая защита на безобидном высоком мяче, ошибка судей и эйс, которого можно было избежать – вот из этого сформировалось наше поражение. Обидно, ведь мы смогли отыграться с 0:2 и хорошо начали тай-брейк. С другой стороны, немногие ждали от нас такого уровня игры в Гданьске», – сказал Бризар.
Соперником США в полуфинале станет сборная Италии. Действующие чемпионы мира и Европы без проблем обыграли Аргентину – 3:0. Встреча длилась немногим более часа. Это и неудивительно, учитывая, что аргентинцы выходили на игру с потерями в составе – диагональный Бруно Лима и блокирующий Николас Серба получили повреждения и не могли помочь команде.
А героем матча стал 21-летний доигровщик итальянцев Алессандро Микьелетто. Ему удалось реализовать 13 из 19 атак, сделав один эйс и один блок.
Алессандро Микьелетто
Фото: volleyballworld.com
На эмоциях забыли про волейбол
Особых сложностей в четвертьфинале Лиги наций не было и у Японии. Пятая команда мирового рейтинга не испытала проблем во встрече со сборной Словении. Итог показателен – уверенная победа в трёх сетах.
Японцы играли уверенно, а словенцы страдали из-за собственных ошибок: брака в передачах, подач в сетку, атак в аут. Стоит отметить, что японцы смогли впервые в истории пробиться в полуфинал мужской Лиги наций.
Но в полуфинале японцев уже ждёт Польша. Хозяева подарили публике в Гданьске настоящее шоу, нокаутировав мощных вроде бы бразильцев.
На арене было очень горячо. Показателен эмоциональный эпизод игры.
В одном из розыгрышей диагональный сборной Бразилии Алан отыгрался от рук Сливки и сравнял счёт. Поляки не согласились и взяли видеопросмотр. Спорное решение судей было принято в пользу хозяев площадки – последним мяча вроде бы коснулся бразилец. Бруно и Дал Зотто выразили свое негодование арбитрам, а тренер южноамериканцев получил жёлтую карточку.
Бразильцы на эмоциях будто бы забыли, как играть в качественный волейбол, и почти весь матч прошёл под диктовку поляков. Итоговый счёт – 3:0.
«В целом Польша заслуженно выиграла. Их подача сыграла решающую роль. Чтобы играть против команд вроде Польши и Италии, нам нужно быть в лучшей форме, а у нас Леал начал тренироваться только несколько дней назад. У нас нет физически сильной команды, поэтому нам нужно быть более терпеливыми, играть с умом. Это не всегда получалось», – сказал после матча Бруно.
Уже в субботу, 22 июля, будут сыграны полуфиналы. Финал – 23 июля.
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