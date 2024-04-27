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«Нова» проиграла «Газпрому-Югра» в матче турнира за 9-12-е места Суперлиги

«Нова» проиграла «Газпрому-Югра» в матче турнира за 9-12-е места Суперлиги
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Мужской волейбольный клуб «Нова» потерпел поражение от «Газпрома-Югра» (Сургут) в матче турнира за 9-12-е места российской Суперлиги. Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 0:3 (28:30, 21:25, 22:25).

Пари Суперлига - плей-офф (м) . Турнир за 9-12 места. 1-й тур
27 апреля 2024, суббота. 19:00 МСК
Газпром-Югра
Сургут
Окончен
3 : 0
НОВА
Новокуйбышевск
Газпром-Югра: Нагаец, Курбатов, Ожиганов, Шевляков, Красильников, Алексеев, Урманцев, Слободянюк, Шахбанмирзаев, Крсманович, Скворцов, Кириллов, Турдумаматов, Вылков, Обмочаев, Коротаев, Красиков, Родичев, Тарасенко, Руднев, Голованов, Гусамов, Ионов, Евсеев, Качуров
НОВА: Поздняков, Антонов, Пиун, Бескровный, Рохин, Шпилёв, Съемщиков, Хохлов, Паламар, Папазов, Шалдыбин, Еремин, Пурин, Хайлов, Терентьев, Литвинов, Щербаков, Драгунов, Рыков, Досандж

Отметим, что во встрече 1-го тура этапа победа также осталась за командой из Сургута. Тогда «Газпром-Югра» победил в пяти сетах со счётом 3:2.

В воскресенье, 28 апреля, «Нова» проведёт встречу с «Шахтёром» (Солигорск). Игра начнётся в 15:00 мск. В первом матче серии победа осталась за клубом из Солигорска, взявшим верх в четырёх сетах.

«НОВА» на данный момент занимает четвёртое, последнее место в группе в борьбе за 9-12-е места, имея на счету 36 очков. У лидера, «Динамо-ЛО» (Ленинградская область), 57 очков.

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