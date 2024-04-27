«Нова» проиграла «Газпрому-Югра» в матче турнира за 9-12-е места Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Нова» потерпел поражение от «Газпрома-Югра» (Сургут) в матче турнира за 9-12-е места российской Суперлиги. Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 0:3 (28:30, 21:25, 22:25).

Отметим, что во встрече 1-го тура этапа победа также осталась за командой из Сургута. Тогда «Газпром-Югра» победил в пяти сетах со счётом 3:2.

В воскресенье, 28 апреля, «Нова» проведёт встречу с «Шахтёром» (Солигорск). Игра начнётся в 15:00 мск. В первом матче серии победа осталась за клубом из Солигорска, взявшим верх в четырёх сетах.

«НОВА» на данный момент занимает четвёртое, последнее место в группе в борьбе за 9-12-е места, имея на счету 36 очков. У лидера, «Динамо-ЛО» (Ленинградская область), 57 очков.