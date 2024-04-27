Ирина Воронкова признана MVP в своём первом матче за индонезийский «Попсиво Полван»

Российская 28-летняя доигровщица Ирина Воронкова, которая ещё 21 апреля играла в составе турецкого волейбольного клуба «Экзачибаши», 26 апреля дебютировала за индонезийский «Джакарта Попсиво Полван». В первом же матче россиянку признали самым ценным игроком встречи.

Дебютный для россиянки матч с «Петрокимия Гресик» завершился со счётом 3:1 (29:27, 25:18, 23:25, 25:18) в пользу «Попсиво Полван». Воронкова набрала 19 очков: 10 в атаке, 4 на блоке, а также выполнила пять эйсов.

Напомним, россиянка перешла в индонезийскую волейбольную лигу после двух сезонов в турецком «Экзачибаши». Ещё четыре сезона Воронкова провела в составе калининградского «Локомотива», была капитаном команды. Также Ирина играла за казанский «Динамо-Ак Барс», «Заречье-Одинцово» и московское «Динамо».