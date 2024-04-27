«Вообще многое получалось». Брянский — об игре после второго поражения в финале ЧР

Главный тренер «Динамо» из Москвы Константин Брянский прокомментировал второе подряд поражение в финале от казанской команды «Зенит-Казань». Он заявил, что этот матч получился лучше, чем предыдущий.

«Если исключить начало первой партии, где допустили ряд совершенно ненужных ошибок, этот матч получился у нас значительно лучше. Вообще многое получалось. Вы видите, как игроки с обеих сторон отдаются на площадке, сколько было роскошных розыгрышей. Все ребята молодцы, никаких претензий к ним нет. Да, где-то не хватило, чуть больше везения на стороне соперника, но парни стараются. Нет смысла говорить о каких-то повреждениях игроков. Это финал. Мы хотим вернуться в Казань и выиграть золотые медали. Приложим для этого все силы», — приводит слова Брянского официальный телеграм-канал ВК «Динамо».

Напомним, предыдущий матч казанцы смогли выиграть всухую в трёх партиях, в этой встрече москвичам удалось отыграть одну. Сейчас казанцы находятся в шаге от подтверждения титула чемпионов страны. Следующая игра будет решающей

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Отметим, что предварительный этап команды завершали с разницей в три строчки. Действующий чемпион России «Зенит» по ходу туров проиграл всего три раза и разместился на первом месте турнирной таблицы, а московская команда была лишь четвёртой.