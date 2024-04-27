Доигровщик «Динамо» М прокомментировал второе подряд поражение в финале ЧР

Доигровщик московской команды «Динамо» Денис Богдан заявил, что с каждой игрой они стараются наращивать темп против соперника.

«Как и в прошлом матче, мы допустили много глупых ошибок. Особенно в начале и середине партий – ненужные касания сетки, заступы. Этого нужно избежать. Я рад, что мы добавляем с каждым матчем, ещё не всё потеряно. Думаю, в Москве мы покажем игру намного лучше, чем здесь. Нужно отдать должное «Зениту» – они хорошо сыграли на блоке и в защите. Мы сделаем всё, чтобы вернуться в Казань», — приводит слова Богдана официальный телеграм-канал ВК «Динамо» из Москвы.

Напомним, «Зенит» — одна из самых сильных команд, которая за весь предварительный этап сезона проиграла только три игры. Их команда является действующими чемпионами страны по волейболу. Они возглавляют таблицу предварительного этапа, в то время как «Динамо» располагался лишь на четвёртой строчке.

Ранее о двух прошедших матчах высказывался и главный тренер москвичей Константин Брянский.