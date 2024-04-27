«Урал» обыграл «Нефтяник» в матче плей-аута Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Урал» (Уфа) одержал победу над оренбургским «Нефтяником» в матче плей-аута российской Суперлиги. Встреча команд завершилась со счётом 3:0 (25:15, 25:16, 25:20).

Напомним, в первом матче с командой из Оренбурга «Урал» потерпел поражение в пяти сетах.

После пяти игр плей-аута команда из Уфы уверенно лидирует в турнирной таблице: у «Урала» сейчас 40 очков, «Нефтяник» идёт на втором месте с 37-ю очками, третье место у АСК (Нижний Новгород, 23 очка), замыкает таблицу «Югра-Самотлор» (Нижневартовск, 18 очков).

Уже в воскресенье, 28 апреля, «Урал» сыграет с АСК. Встреча начнётся в 16:00 мск. В первом туре плей-аута уфимский клуб обыграл соперников из Нижнего Новгорода в четырёх сетах.