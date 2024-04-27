«Урал» обыграл «Нефтяник» в матче плей-аута Суперлиги
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Мужской волейбольный клуб «Урал» (Уфа) одержал победу над оренбургским «Нефтяником» в матче плей-аута российской Суперлиги. Встреча команд завершилась со счётом 3:0 (25:15, 25:16, 25:20).
Пари Суперлига - плей-аут (м) . Турнир за 13-16 места
27 апреля 2024, суббота. 16:00 МСК
Урал
Уфа
Окончен
3 : 0
Нефтяник
Оренбург
Урал: Ушков, Рыбаков, Мельников, Якутин, Гуцалюк, Эбадипур, Бутько, Иванков, Фролов, Феоктистов, Будюхин, Моторыгин, Поталюк, Тебенихин
Нефтяник: Жось, Зинченко, Уразов, Макаренко, Андреев, Коваликов, Максименко, Ткачев, Рахматуллин, Моисеев, Земченок, Кудряшов
Напомним, в первом матче с командой из Оренбурга «Урал» потерпел поражение в пяти сетах.
После пяти игр плей-аута команда из Уфы уверенно лидирует в турнирной таблице: у «Урала» сейчас 40 очков, «Нефтяник» идёт на втором месте с 37-ю очками, третье место у АСК (Нижний Новгород, 23 очка), замыкает таблицу «Югра-Самотлор» (Нижневартовск, 18 очков).
Уже в воскресенье, 28 апреля, «Урал» сыграет с АСК. Встреча начнётся в 16:00 мск. В первом туре плей-аута уфимский клуб обыграл соперников из Нижнего Новгорода в четырёх сетах.
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