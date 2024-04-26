«Ленинградка» всухую обыграла «Динамо» М и сравняла счёт в серии за бронзу Суперлиги

Сегодня, 26 апреля, завершился матч между командами «Ленинградка» из Санкт-Петербурга и «Динамо» из Москвы. «Ленинградка» одержала победу со счётом 3:0 (25:20, 25:21, 25:20).

Команде из Санкт-Петербурга удалось сравнять счёт в серии за бронзу. Матч 29 апреля будет решающим. После двух проигрышей подряд «Ленинградка» одержала победу в упорной борьбе 24 апреля.

В финале также идёт упорная борьба между командами «Локомотив» и «Динамо-Ак Барс» со счётом 2-2 в серии, и матч 27 апреля определит чемпионок России — 2024.

Напомним, в сезоне-2022/2023 именно московское «Динамо» забрало титул чемпионов. В этом сезоне дойти до финала им не удалось, они уступили «Локомотиву» из Калининграда в полуфинальных матчах.